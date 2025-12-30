Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Со светом или графиками: дают ли утешительный прогноз энергетики на новогоднюю ночь

В каких областях прогнозируют непогоду?

В западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Синоптики объявили желтый уровень опасности. Из-за сложных погодных условий возможны осложнения в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий.



В Украине прогнозируют порывы ветра / Укргидрометцентр

Обратите внимание! В среду 31 декабря в Украине будет зимняя погода из-за тыловой части циклона на северо-востоке. Ожидается небольшой снег, порывистый западный и северо-западный ветер, мороз ночью и небольшой минус днем в большинстве областей.

Какой будет погода на Новый год?