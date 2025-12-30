Синоптики попереджають про складні погодні умови. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

У яких областях прогнозують негоду?

У західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. Через складні погодні умови можливі ускладнення в роботі енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.



В Україні прогнозують пориви вітру / Укргідрометцентр

Зверніть увагу! У середу 31 грудня в Україні буде зимова погода через тилову частину циклону на північному сході. Очікується невеликий сніг, поривчастий західний та північно-західний вітер, мороз вночі та невеликий мінус вдень у більшості областей.

Якою буде погода на Новий рік?