Синоптики попереджають про складні погодні умови. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
У яких областях прогнозують негоду?
У західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. Через складні погодні умови можливі ускладнення в роботі енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.
В Україні прогнозують пориви вітру / Укргідрометцентр
Зверніть увагу! У середу 31 грудня в Україні буде зимова погода через тилову частину циклону на північному сході. Очікується невеликий сніг, поривчастий західний та північно-західний вітер, мороз вночі та невеликий мінус вдень у більшості областей.
Якою буде погода на Новий рік?
На заході України, зокрема в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, сніговий покрив може сягнути 32 сантиметрів. У ніч на 1 січня очікуються морози від -5 до -13 градусів.
Найхолодніше буде в гірських районах, а також на півночі та сході країни. Сніг і мороз створюватимуть складні погодні умови для пересування та роботи комунальних служб.