По прогнозам синоптиков, в течение ночи в Киеве ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, передает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
Какая погода будет в Киеве 31 декабря?
В среду, 31 декабря, на Киевщине и в областном центре будет облачная погода с прояснениями. В регионе будет идти небольшой снег, на дорогах местами гололедица.
Температура по области ночью составит 4 – 9 градусов мороза, днем 2 – 7 градусов мороза.
В Киеве ночью будет 6 – 8 градусов мороза, днем около 5 градусов мороза.
Как действовать во время сильного ветра?
Специалисты призывают во время сильного ветра:
- плотно закрывать окна;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.
Какой будет погода в Украине в ближайшие дни?
- 31 декабря в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.
- На западе Украины, в частности в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, ожидается снежный покров до 32 сантиметров.
- В ночь на 1 января в Украине прогнозируются морозы от 5 до 13 градусов мороза, с самыми низкими температурами в горных регионах, на севере и востоке.