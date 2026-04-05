"Як до +33, так і до -22 градусів": чи нормальними є температурні коливання у квітні

Нещодавно в Україні спостерігалося холодання, однак зараз знову очікується потепління. Температурні коливання у квітні загалом є нормальним явищем.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів представник Укргідрометцентру Іван Семиліт.

Чи може температура у квітні сильно коливатися?

За словами синоптика, весна загалом є перехідним сезоном між зимою та літом. Березень та квітень є мінливим місяцями, здебільшого ситуація стабілізується вже у травні.

Абсолютні мінімуми в Україні у квітні бували і на рівні 6 – 16 градусів морозу, а у Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями локально могли бути зниження і до 22 градусів морозу.

Це такі прояви нашої погоди та нашого клімату загалом. Тому у квітні можуть подекуди бути різні значення температури – як і до +33, так і до -22 градусів,

– пояснив Семиліт.

Якою буде погода на Великдень?