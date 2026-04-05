"Как до +33, так и до -22 градусов": нормальны ли температурные колебания в апреле

Недавно в Украине наблюдалось похолодание, однако сейчас снова ожидается потепление. Температурные колебания в апреле в целом является нормальным явлением.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал представитель Укргидрометцентра Иван Семилит.

Может ли температура в апреле сильно колебаться?

По словам синоптика, весна в целом является переходным сезоном между зимой и летом. Март и апрель являются изменчивым месяцами, основном ситуация стабилизируется уже в мае.

Абсолютные минимумы в Украине в апреле бывали и на уровне 6 – 16 градусов мороза, а в Черновицкой, Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами локально могли быть снижения и до 22 градусов мороза.

Это такие проявления нашей погоды и нашего климата в целом. Поэтому в апреле могут иногда быть разные значения температуры – как и до +33, так и до -22 градусов,

– объяснил Семилит.

