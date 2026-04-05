"Как до +33, так и до -22 градусов": нормальны ли температурные колебания в апреле
- Температурные колебания в апреле в Украине является нормальным явлением из-за переходного характера весны между зимой и летом.
- Температура в апреле может колебаться от +33 до -22 градусов, что является характерным для украинского климата.
Недавно в Украине наблюдалось похолодание, однако сейчас снова ожидается потепление. Температурные колебания в апреле в целом является нормальным явлением.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказал представитель Укргидрометцентра Иван Семилит.
Может ли температура в апреле сильно колебаться?
По словам синоптика, весна в целом является переходным сезоном между зимой и летом. Март и апрель являются изменчивым месяцами, основном ситуация стабилизируется уже в мае.
Абсолютные минимумы в Украине в апреле бывали и на уровне 6 – 16 градусов мороза, а в Черновицкой, Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами локально могли быть снижения и до 22 градусов мороза.
Это такие проявления нашей погоды и нашего климата в целом. Поэтому в апреле могут иногда быть разные значения температуры – как и до +33, так и до -22 градусов,
– объяснил Семилит.
Какой будет погода на Пасху?
На Пасхальные праздники в Украине возможны осадки и ночные заморозки до 0 – 3 градусов мороза. Дневные температуры в период с 8 по 12 апреля будут прохладными.
В южных областях будет теплее – от 7 до 13 градусов тепла.