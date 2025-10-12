Протягом тижня 13 – 19 жовтня в Україні очікуватиметься здебільшого спокійний характер погоди. Водночас подекуди можуть пройти незначні або помірні дощі. Також через підвищення вологості збільшиться кількість туманів.

Водночас сильних вітрів наразі не прогнозують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Дивіться також Чи припиняться дощі в Україні найближчими днями

Якою буде погода у будні?

У понеділок, 13 жовтня, у більшості регіонів пройдуть невеликі дощі. Помірні опади з мокрим снігом можливі у Карпатах. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, здебільшого у північно-західному напрямку.

Уночі температура повітря коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла, у північно-західних областях подекуди буде від 1 до 6 градусів тепла. Вдень очікується від 8 до 13 градусів, а на півдні та Закарпатті від 11 до 16 градусів.

У вівторок, 14 жовтня, на півночі вночі та у західних і центральних областях вдень будуть незначні опади. Водночас вітер буде західного та північно-західного напрямків, швидкістю від 5 до метрів за секунду.

Стовпчики термометрів вночі показуватимуть від 2 до 7 градусів тепла, на півночі подекуди від 8 до 10 градусів тепла. Вдень у північних та західних областях буде від 5 до 10 градусів, в інших регіонах від 9 до 14 градусів.

У середу, 15 жовтня, вночі у східних областях, вдень у північних регіонах очікуються невеликі дощі, на решті території істотних опадів не прогнозують. Вітер буде західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря буде від 2 до 7 градусів тепла, на півдні подекуди прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. Вдень очікується від 8 до 13 градусів тепла. У Карпатах та на крайній півночі буде від 3 до 8 градусів тепла.

У четвер, 16 жовтня, істотних опадів не прогнозують, можливий місцями туман. Вітер рухатиметься швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі буде від 2 до 8 градусів тепла, а вдень – від 8 до 14 градусів.

У п'ятницю, 17 жовтня, незначні опади очікується у північних та західних областях. Уночі та в першій половині дня місцями прогнозують туман. Вітер буде зі швидкістю 5 до 10 метрів за секунду, західного напрямку.

А от протягом ночі вітер здебільшого буде змінних напрямків. Температура повітря протягом ночі буде від 2 до 8 градусів тепла. Водночас вдень, згідно з прогнозом синоптика, пригріє до від 10 до 15 градусів тепла.

Що очікувати на вихідних?

У суботу, 18 жовтня, у північних областях подекуди будуть незначні опади. Місцями в Україні – туман. Вітер уночі буде змінних напрямках, але вдень рухатиметься у південно-західному, швидкістю до 15 метрів за секунду.

У нічний час, як ідеться у прогнозі синоптика, температура очікується в діапазоні від 3 до 9 градусів тепла. Вдень, згідно з оприлюдненою інформацією, варто очікувати показники від 11 до 16 градусів тепла.

У неділю, 19 жовтня, у північних, центральних та південних областях можливі невеликі або помірні дощі та туман у деяких регіонах. Вітер змінюватиметься і рухатиметься зі швидкістю до 10 метрів за секунду.

Температурні показники протягом ночі коливатиметься у межах від 4 до 9 градусів тепла, вдень очікується від 12 до 17 градусів тепла. У північно-західній частині країни вона буде від 5 до 10 градусів тепла.

Що прогнозували раніше?