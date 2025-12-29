Хуртовини, пориви вітру та ожеледиця: по всій Україні оголосили штормове попередження

З 30 грудня по всій Україні оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують ожеледицю, сильний вітер і хуртовини.

У більшості регіонів діє жовтий рівень небезпечності. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр та регіональні центри з гідрометеорології.

Яку негоду прогнозують в Україні?

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні з 30 грудня. На дорогах варто очікувати ожеледицю. Удень у західних (крім Закарпатської), Житомирській та Вінницькій областях будуть пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Всюди оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– попередили синоптики.

Яка ситуація по регіонах?

Західні області України

За даними синоптиків, у Львівській області та Львові 30 грудня прогнозують ожеледицю. Також можливі пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду і хуртовини.

В Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Рівненській областях очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду та ожеледиця на дорогах. У регіонах діє жовтий рівень небезпечності.

Центральні та північні області

У Вінницькій та Житомирській областях вдень можливі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду і ожеледиця. Схожу негоду прогнозують на Черкащині та в обласному центрі.

Східні регіони

Синоптики також попередили про хуртовини та ожеледицю на дорогах у Харківській області. Крім того, 30 грудня прогнозують сильний вітер 15 – 20 за секунду.

У Дніпрі та Дніпропетровській області ожеледиця очікується з 30 грудня до 2 січня.

Південні регіони

На Херсонщині та в обласному центрі 30 грудня на дорогах збережеться ожеледиця. Оголошено також жовтий рівень небезпечності.

Погода найближчим часом