Хуртовини, пориви вітру та ожеледиця: по всій Україні оголосили штормове попередження
- З 30 грудня, а подекуди до 2 січня, по регіонах України оголошено штормове попередження через ожеледицю, сильний вітер та хуртовини.
- У більшості регіонів діє жовтий рівень небезпечності.
З 30 грудня по всій Україні оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують ожеледицю, сильний вітер і хуртовини.
У більшості регіонів діє жовтий рівень небезпечності. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр та регіональні центри з гідрометеорології.
Яку негоду прогнозують в Україні?
Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні з 30 грудня. На дорогах варто очікувати ожеледицю. Удень у західних (крім Закарпатської), Житомирській та Вінницькій областях будуть пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Всюди оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– попередили синоптики.
Яка ситуація по регіонах?
- Західні області України
За даними синоптиків, у Львівській області та Львові 30 грудня прогнозують ожеледицю. Також можливі пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду і хуртовини.
В Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Рівненській областях очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду та ожеледиця на дорогах. У регіонах діє жовтий рівень небезпечності.
- Центральні та північні області
У Вінницькій та Житомирській областях вдень можливі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду і ожеледиця. Схожу негоду прогнозують на Черкащині та в обласному центрі.
- Східні регіони
Синоптики також попередили про хуртовини та ожеледицю на дорогах у Харківській області. Крім того, 30 грудня прогнозують сильний вітер 15 – 20 за секунду.
У Дніпрі та Дніпропетровській області ожеледиця очікується з 30 грудня до 2 січня.
- Південні регіони
На Херсонщині та в обласному центрі 30 грудня на дорогах збережеться ожеледиця. Оголошено також жовтий рівень небезпечності.
Погода найближчим часом
На 30 грудня в Україні прогнозували температуру повітря вночі від -1 – -11 градусів. Вдень подекуди повітря прогріється до +8 градусів.
Раніше синоптики застерігали, що найхолодніше цього тижня буде в Карпатах і Прикарпатті. Там стовпчики термометрів можуть опуститися до -19 градусів.
Раніше місцева влада та правоохоронці розповіли, як українцям убезпечити себе під час снігопаду.