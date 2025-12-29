Метели, порывы ветра и гололедица: по всей Украине объявили штормовое предупреждение

С 30 декабря по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют гололедицу, сильный ветер и метели.

В большинстве регионов действует желтый уровень опасности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр и региональные центры по гидрометеорологии.

Какую непогоду прогнозируют в Украине?

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине с 30 декабря. На дорогах стоит ожидать гололедицу. Днем в западных (кроме Закарпатской), Житомирской и Винницкой областях будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Повсюду объявлен И уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– предупредили синоптики.

Какая ситуация по регионам?

Западные области Украины

По данным синоптиков, во Львовской области и Львове 30 декабря прогнозируют гололедицу. Также возможны порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду и метели.

В Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ровенской областях ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду и гололедица на дорогах. В регионах действует желтый уровень опасности.

Центральные и северные области

В Винницкой и Житомирской областях днем возможны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду и гололедица. Похожую непогоду прогнозируют в Черкасской области и в областном центре.

Восточные регионы

Синоптики также предупредили о метели и гололеде на дорогах в Харьковской области. Кроме того, 30 декабря прогнозируют сильный ветер 15 – 20 в секунду.

В Днепре и Днепропетровской области гололедица ожидается с 30 декабря до 2 января.

Южные регионы

На Херсонщине и в областном центре 30 декабря на дорогах сохранится гололедица. Объявлен также желтый уровень опасности.

Погода в ближайшее время