В большинстве регионов действует желтый уровень опасности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр и региональные центры по гидрометеорологии.
Какую непогоду прогнозируют в Украине?
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине с 30 декабря. На дорогах стоит ожидать гололедицу. Днем в западных (кроме Закарпатской), Житомирской и Винницкой областях будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Повсюду объявлен И уровень опасности (желтый).
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– предупредили синоптики.
Какая ситуация по регионам?
- Западные области Украины
По данным синоптиков, во Львовской области и Львове 30 декабря прогнозируют гололедицу. Также возможны порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду и метели.
В Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ровенской областях ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду и гололедица на дорогах. В регионах действует желтый уровень опасности.
- Центральные и северные области
В Винницкой и Житомирской областях днем возможны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду и гололедица. Похожую непогоду прогнозируют в Черкасской области и в областном центре.
- Восточные регионы
Синоптики также предупредили о метели и гололеде на дорогах в Харьковской области. Кроме того, 30 декабря прогнозируют сильный ветер 15 – 20 в секунду.
В Днепре и Днепропетровской области гололедица ожидается с 30 декабря до 2 января.
- Южные регионы
На Херсонщине и в областном центре 30 декабря на дорогах сохранится гололедица. Объявлен также желтый уровень опасности.
Погода в ближайшее время
На 30 декабря в Украине прогнозировали температуру воздуха ночью от -1 – -11 градусов. Днем местами воздух прогреется до +8 градусов.
Ранее синоптики предостерегали, что холоднее всего на этой неделе будет в Карпатах и Прикарпатье. Там столбики термометров могут опуститься до -19 градусов.
Ранее местные власти и правоохранители рассказали, как украинцам обезопасить себя во время снегопада.