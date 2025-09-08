Грози, дощі та шквали вітру: які регіони України накриє негода
- У низці областей України, включаючи Київську, Львівську, Дніпропетровську, Харківську, Івано-Франківську, Житомирську, Миколаївську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку, 8-9 вересня очікуються грози, короткочасні дощі і шквали вітру.
- Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності в Київській області, а у Львівській та Рівненській областях підвищений рівень небезпечності через можливі ускладнення для енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також транспорту.
- На автошляхах в Івано-Франківській області видимість може бути знижена через туман до 600-900 метрів.
Низку областей України накриє негода 8 та 9 вересня. Очікується, що у деяких регіонах будуть грози, часом короткочасні дощі та шквали вітру.
Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр, а також відповідні обласні регіональні центри з гідрометеорології.
Що пишуть про негоду в Україні?
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в низці регіонів нашої країни. Зокрема, про погоду відомо таке:
- На Київщині та в столиці очікується гроза 8 вересня зі збереженням до кінця доби. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– зауважили в Укргідрометцентрі.
- По території Львівської області у другій половині дня 8 вересня по півдню території можуть бути грози, подекуди шквали до 20 метрів за секунду та град. Наступного дня, 9 вересня, також очікуються грози, шквали вітру та град. У регіоні оголошено підвищений рівень небезпечності.
- У Дніпропетровській області та у місті Дніпро 9 вересня очікується мінлива хмарність, по місту та місцями по області короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний до 12 метрів за секунду.
- У Харківській області 9 вересня може бути хмарна погода з невеликим короткочасним дощем та місцями грозами. 10 вересня також хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий короткочасний дощ.
- В Івано-Франківській області 9 вересня може бути хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Синоптики підкреслили, що видимість на автошляхах складатиме 4 – 6 кілометрів, а в тумані 600 – 900 метрів.
- У Житомирській області 9 вересня очікується мінлива хмарність, Місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. В обласному центрі без опадів.
- У Миколаївській області у вівторок, 9 вересня, може бути мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.
- На Рівненщині оголошено підвищений рівень небезпечності. У регіоні протягом доби 9 вересня очікуються грози, вдень місцями шквали до 20 метрів за секунду.
- У Тернопільській області 9 вересня може бути хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня короткочасні дощі, грози, подекуди град. У місті Тернопіль очікується гроза та град у другій половині дня. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
- У Чернівецькій області у вівторок, 9 вересня, очікується вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вночі та вранці слабкий туман. В обласному центрі також може бути невеликий короткочасний дощ.
Що відомо про зливу в столиці 8 вересня?
У понеділок, 8 вересня, в Києві оголосили попередження про небезпечні погодні умови. Через погодні умови можливі перебої в роботі енергетичної, будівельної та комунальної сфер, а також ускладнення дорожнього руху.
Жителі столиці поділилися наслідками потужної зливи. Деякі вулиці Києва перетворилися на річки. У КМДА закликали мешканців під час керування автомобілем тримати безпечну дистанцію з іншими автівками.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зауважив, що у зв'язку з опадами, на перехресті вулиць Антоновича та Ковпака рух транспорту ускладнений. На місці працювали всі відповідні служби.