Грозы, дожди и шквалы ветра: какие регионы Украины накроет непогода
- В ряде областей Украины, включая Киевскую, Львовскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Житомирскую, Николаевскую, Ровенскую, Тернопольскую и Черновицкую, 8-9 сентября ожидаются грозы, кратковременные дожди и шквалы ветра.
- Объявлен первый (желтый) уровень опасности в Киевской области, а во Львовской и Ровенской областях повышенный уровень опасности из-за возможных осложнений для энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также транспорта.
- На автодорогах в Ивано-Франковской области видимость может быть снижена из-за тумана до 600-900 метров.
Ряд областей Украины накроет непогода 8 и 9 сентября. Ожидается, что в некоторых регионах будут грозы, временами кратковременные дожди и шквалы ветра.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр, а также соответствующие областные региональные центры по гидрометеорологии.
Что пишут о непогоде в Украине?
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в ряде регионов нашей страны. В частности, о погоде известно следующее:
- В Киевской области и в столице ожидается гроза 8 сентября с сохранением до конца суток. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– отметили в Укргидрометцентре.
- По территории Львовской области во второй половине дня 8 сентября по югу территории могут быть грозы, местами шквалы до 20 метров в секунду и град. На следующий день, 9 сентября, также ожидаются грозы, шквалы ветра и град. В регионе объявлен повышенный уровень опасности.
- В Днепропетровской области и в городе Днепр 9 сентября ожидается переменная облачность, по городу и местами по области кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.
- В Харьковской области 9 сентября может быть облачная погода с небольшим кратковременным дождем и местами грозами. 10 сентября также облачно с прояснениями, ночью местами небольшой кратковременный дождь.
- В Ивано-Франковской области 9 сентября может быть облачно с прояснениями, умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром слабый туман. Синоптики подчеркнули, что видимость на автодорогах будет составлять 4 – 6 километров, а в тумане 600 – 900 метров.
- В Житомирской области 9 сентября ожидается переменная облачность, Местами небольшой кратковременный дождь и гроза. В областном центре без осадков.
- В Николаевской области во вторник, 9 сентября, может быть переменная облачность, ночью без существенных осадков, а днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
- В Ровенской области объявлен повышенный уровень опасности. В регионе в течение суток 9 сентября ожидаются грозы, днем местами шквалы до 20 метров в секунду.
- В Тернопольской области 9 сентября может быть облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь во второй половине дня кратковременные дожди, грозы, местами град. В городе Тернополь ожидается гроза и град во второй половине дня. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
- В Черновицкой области во вторник, 9 сентября, ожидается днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ночью и утром слабый туман. В областном центре также может быть небольшой кратковременный дождь.
Что известно о ливне в столице 8 сентября?
В понедельник, 8 сентября, в Киеве объявили предупреждение об опасных погодных условиях. Из-за погодных условий возможны перебои в работе энергетической, строительной и коммунальной сфер, а также осложнения дорожного движения.
Жители столицы поделились последствиями мощного ливня. Некоторые улицы Киева превратились в реки. В КГГА призвали жителей во время управления автомобилем держать безопасную дистанцию с другими автомобилями.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что в связи с осадками, на перекрестке улиц Антоновича и Ковпака движение транспорта затруднено. На месте работали все соответствующие службы.