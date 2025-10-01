Коли та де будуть заморозки в Україні: відповідь синоптикині
- Уночі 2 і 3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту і місцями в повітрі.
- Температура на ґрунті може опуститися до 0 – -5 градусів, а у повітрі до 0 – -3 градусів в деяких областях, зокрема на Прикарпатті, Волині та Рівненщині.
Найближчого тижня в Україні очікується тимчасова перерва у дощах, проте синоптики попереджають про заморозки. Мінусову температуру прогнозують в західних та кількох центральних областях.
Про це представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу в інтерв'ю, яке вийде 2 жовтня.
Чи будуть заморозки в жовтні?
На першому тижні жовтня періодичність опадів зберігається: у п'ятницю буде лише тимчасова перерва від дощів, далі вони повернуться.
Минулого тижня в частині областей України вже були заморозки. На питання, яку очікувати погоду найближчими днями, синоптикиня відповіла, що уночі 2 і 3 жовтня у кількох областях можливі заморозки.
Завдяки цим проясненням у п'ятницю, в нічні години 2 і 3 жовтня у західних, Житомирській і Вінницькій областях можуть бути заморозки на поверхні ґрунту і місцями навіть в повітрі,
– повідомила Птуха.
Зазначається також, що вночі 2 жовтня на заході (крім Закарпаття), а 3 жовтня в Житомирській, Вінницькій та Київській областях температура на ґрунті може опуститися до 0 – -5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий).
На Прикарпатті 2 – 3 жовтня та 3 жовтня на Волині, Рівненщині та Житомирщині заморозки очікуються у повітрі 0 – -3 градусів (II рівень небезпечності, помаранчевий).
Де вже вдарили морози та випав сніг?
У Карпатах 29 вересня зафіксували перший сніг, температура опустилася до -4 градусів.
На Україну насувається антициклон Petralilly, який принесе морозну та сонячну погоду з нічними мінусовими температурами.
Уже кілька днів поспіль Карпати засипає снігом. Так, на горі Піп Іван та на Чорногорі синоптики фіксують морози та хурделиці.