Про це представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу в інтерв'ю, яке вийде 2 жовтня.

Чи будуть заморозки в жовтні?

На першому тижні жовтня періодичність опадів зберігається: у п'ятницю буде лише тимчасова перерва від дощів, далі вони повернуться.

Минулого тижня в частині областей України вже були заморозки. На питання, яку очікувати погоду найближчими днями, синоптикиня відповіла, що уночі 2 і 3 жовтня у кількох областях можливі заморозки.

Завдяки цим проясненням у п'ятницю, в нічні години 2 і 3 жовтня у західних, Житомирській і Вінницькій областях можуть бути заморозки на поверхні ґрунту і місцями навіть в повітрі,

– повідомила Птуха.

Зазначається також, що вночі 2 жовтня на заході (крім Закарпаття), а 3 жовтня в Житомирській, Вінницькій та Київській областях температура на ґрунті може опуститися до 0 – -5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий).

На Прикарпатті 2 – 3 жовтня та 3 жовтня на Волині, Рівненщині та Житомирщині заморозки очікуються у повітрі 0 – -3 градусів (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Де вже вдарили морози та випав сніг?