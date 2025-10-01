Об этом представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу в интервью, которое выйдет 2 октября.

Будут ли заморозки в октябре?

На первой неделе октября периодичность осадков сохраняется: в пятницу будет лишь временный перерыв от дождей, далее они вернутся.

На прошлой неделе в части областей Украины уже были заморозки. На вопрос, какую ожидать погоду в ближайшие дни, синоптик ответила, что ночью 2 и 3 октября в нескольких областях возможны заморозки.

За счет этих прояснений в пятницу, в ночные часы 2 и 3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях могут быть заморозки на поверхности почвы и местами даже в воздухе,

– сообщила Птуха.

Отмечается также, что ночью 2 октября на западе (кроме Закарпатья), а 3 октября в Житомирской, Винницкой и Киевской областях температура на почве может опуститься до 0 – -5 градусов (I уровень опасности, желтый).

На Прикарпатье 2 – 3 октября и 3 октября на Волыни, Ровенской и Житомирской области заморозки ожидаются в воздухе 0 – -3 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

Где уже ударили морозы и выпал снег?