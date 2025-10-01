Когда и где будут заморозки в Украине: ответ синоптика
- Ночью 2 и 3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе.
- Температура на почве может опуститься до 0 – -5 градусов, а в воздухе до 0 – -3 градусов в некоторых областях, в частности на Прикарпатье, Волыни и Ровенской области.
На ближайшей неделе в Украине ожидается временный перерыв в дождях, однако синоптики предупреждают о заморозках. Минусовую температуру прогнозируют в западных и нескольких центральных областях.
Об этом представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу в интервью, которое выйдет 2 октября.
Смотрите также Дожди, снег и заморозки: прогноз погоды в Украине на 2 октября
Будут ли заморозки в октябре?
На первой неделе октября периодичность осадков сохраняется: в пятницу будет лишь временный перерыв от дождей, далее они вернутся.
На прошлой неделе в части областей Украины уже были заморозки. На вопрос, какую ожидать погоду в ближайшие дни, синоптик ответила, что ночью 2 и 3 октября в нескольких областях возможны заморозки.
За счет этих прояснений в пятницу, в ночные часы 2 и 3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях могут быть заморозки на поверхности почвы и местами даже в воздухе,
– сообщила Птуха.
Отмечается также, что ночью 2 октября на западе (кроме Закарпатья), а 3 октября в Житомирской, Винницкой и Киевской областях температура на почве может опуститься до 0 – -5 градусов (I уровень опасности, желтый).
На Прикарпатье 2 – 3 октября и 3 октября на Волыни, Ровенской и Житомирской области заморозки ожидаются в воздухе 0 – -3 градусов (II уровень опасности, оранжевый).
Где уже ударили морозы и выпал снег?
В Карпатах 29 сентября зафиксировали первый снег, температура опустилась до -4 градусов.
На Украину надвигается антициклон Petralilly, который принесет морозную и солнечную погоду с ночными минусовыми температурами.
Уже несколько дней подряд Карпаты засыпает снегом. Так, на горе Поп Иван и на Черногоре синоптики фиксируют морозы и метелицы.