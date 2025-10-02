Цього року перший сніг в Україні випав ще 24 серпня, втім, лише на високогір’ї Карпат. І хоча далі знову потеплішало, вже у другій половині вересня в кількох областях вдарили заморозки. Зараз осіннього тепла немає навіть на Півдні, – вдень температурні максимуми ледь перевищують +10 градусів.

Якою ж буде погода в жовтні – чи чекати різкого потепління і так званого бабиного літа, або ж навпаки морозів і снігу, а також чи можливі затяжні дощі, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Де будуть дощі найближчими днями й коли припиняться?

Більшість областей України 30 вересня накрили дощі. Подекуди, зокрема, в Одесі опади були надзвичайно сильними. Яка причина такої дощової погоди й чи будуть ще сильні зливи найближчими днями?

Термін "злива" до осінніх опадів ми вже не використовуємо. Це дощі різної інтенсивності. Зараз це були значні дощі по деяких південних регіонах – Одещині та Миколаївщині, як і прогнозувалося.

Ситуація складається так, що над Північною Європою зараз перебуває досить потужний антициклон. Він трохи блокує процеси й відповідно у нас над Чорним морем є певна циклонічність, тобто дещо знижене поле тиску і відповідно атмосферні фронти. І ось вони впливають на територію України. І найближчими днями в принципі, цей вплив буде продовжуватися.

1 жовтня в Україні також були помірні дощі, а в північній частині – невеликі. У четвер, 2 жовтня, у північних, центральних і Харківській областях також дощитиме, але вже трошки з меншою інтенсивністю.

На решті території з четверга і практично в усіх областях у п'ятницю вже буде перерва, без опадів. У п'ятницю очікуємо на прояснення.

Зверніть увагу! В Укргідрометцентрі пояснили, що 30 вересня Одесу накрили сильні дощі, спричинені локальним циклоном над Чорним морем. Рух цього циклону на північ і схід блокував антициклон. Це призвело до загострення атмосферних фронтів. Окрім того, значний вплив для збільшення інтенсивності опадів мало тепле та вологе повітря над Чорним морем.

Тобто з п'ятниці, 3 жовтня, дощі припиняться взагалі? Чи це все ж таки буде невелика перерва й далі знову почнуться опади?

Поки що у нас буде періодичність. Перерва лише у п'ятницю, а далі знову прогнозуємо опади.

Коли будуть заморозки та сніг?

Минулого тижня в частині областей України вдарили заморозки. Якою буде погода в найближчі кілька діб: чи чекати знову мінусів?

За рахунок цих прояснень у п'ятницю, в нічні години 2 і 3 жовтня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях можуть бути заморозки на поверхні ґрунту і місцями навіть в повітрі.

На нашому сайті можете ознайомитися з детальними мапами, де саме, коли та з якою інтенсивністю очікуються заморозки, де будуть на ґрунті, де в повітрі, і в яких областях.

Де будуть заморозки вночі 3 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Вночі 3 жовтня у Хмельницькій, Вінницькій і Київській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий); на Прикарпатті, Волині, Рівненщині та Житомирщині заморозки у повітрі 0 – -3 (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Чи звичні для України заморозки на початку жовтня, чи все ж таки це аномалія?

Це звичне явище. Але оскільки вегетація рослин ще продовжується, у нас затягнулося метеорологічне літо, але зараз воно вже завершується. Бачимо, що завершилося, але для кожної метеостанції буде зафіксовано ці дати переходу, коли кілька днів поспіль середня добова температура становила +15 градусів і вже не піднімалася вище.

За рахунок цього в нас ще багато рослин в активній фазі або в фазі вегетації, подекуди ще урожай не зібраний. Тому зниження температури може становити певну небезпеку. Але подивимося, як там агрометеорологи будуть аналізувати стан рослин на полях і городах. Коли вони вирішать, тоді це зниження температури буде вже не заморозками, а морозом. Але поки що в нас це зниження може бути саме заморозками.

Воно короткочасне. Переважно тільки кілька годин вночі перед світанком, коли спостерігаються найнижчі значення температури впродовж доби.

У денні години температурні показники також невисокі. +5 – +10 градусів бувають тільки на Закарпатті, а на Півдні та Сході країни – +11 – +16 градусів. Дещо тепліше буде в п'ятницю, 3 жовтня, за рахунок прояснень.

Якщо вночі це можуть бути заморозки, тому що повітряна маса сильно не змінюється, але вдень, якщо будуть прояснення, то сонечко ще трохи прогріє приземний шар повітря. І денні максимуми десь на 2 – 4 градуси будуть вищі від цієї градації.

Заморозки прогнозують на 2 – 3 жовтня / Фото Getty Images

Перший сніг випав в Україні, зокрема, Карпатах, ще наприкінці літа – 24 серпня. Чи чекати нам його в першій декаді жовтня? І чи можливий сніг не лише на високогір'ї?

Ні, поки що про це мова не йде. Тобто якщо мокрий сніг, то він може бути тільки на високогір'ї Карпат.

1 – 2 жовтня у горах ще може падати часом мокрий сніг, адже температура там утримуватиметься на рівні близько 0 градусів – тобто вночі невеликий мінус, а вдень невеликий плюс.

На решті території України опади можливі тільки у рідкій фазі, тобто у вигляді дощу чи невеликого дощу.

Сніг прогнозують поки що лише на високогір'ї / Фото ДСНС Івано-Франківщини

Чи буде ще різке потепління і бабине літо?

Щодо орієнтовних прогнозів на 10 днів, чи можлива все ж таки різка зміна погоди, – значне потепління, тобто так зване бабине літо?

Як я завжди наголошую, практично ми можемо говорити про якісь показники на 5 – 7 днів.

Якихось різких змін наразі не очікуємо. Все ж таки прохолодна повітряна маса буде утримувати свою позицію. Трошечки на Південному Сході у вихідні та на початку наступного тижня може бути вище значення температури і повернення до більш комфортних показників.

У решті областей після цих 2 – 3 днів, коли можливі +5 – +10 градусів, також буде вже підвищення температури до +15. Але поки що тільки в тих межах. Інших різких перепадів не бачимо.

Тобто поки що суттєвого потепління нам чекати не варто?

Поки ні, хіба що в південних областях, можливо, на наступному тижні, але будемо уточнювати.

На цих вихідних, 4 і 5 жовтня, у денні години на Півдні можна чекати +14 – +20 градусів. Водночас у ці дні знову можливі дощі – 4 жовтня практично по всій території України в денні години, а 5 числа в більшості областей, окрім південних і центральних. На Півдні в неділю вже можливі прояснення – +14 – +20 градусів вдень і вночі, а на Сході – +7 – +13 градусів. У решті областей на вихідних уночі буде +4 – +10, удень +10 – +16. Принаймні вже не +5 – +10 градусів.

Різкого потепління в Україні поки не прогнозують / Фото Unsplash

Цієї осені одне бабине літо вже було. Чи можливо, що все ж таки їх буде декілька?

Це у народі їх так виокремлюють і дехто каже, що їх може бути декілька. Але з наукової точки зори це складно коментувати. Тому що те, що в нас було, – теплий вересень, скажімо так, особливо перші дві його декади, навіть практично 2,5, то це продовжувалося метеорологічне літо.

Не було ще якогось зниження, тому що в народі по класиці треба, щоб було зниження температури й потім підвищення. Але дехто виділяє, що це, можна сказати, як "молоде бабине літо" було. Але, знову ж таки, це суто народні такі спостереження.

Бачимо, що поки в нас такий період похолодання, а що буде через 2 тижні, – поки ніхто не знає. Тому будемо слідкувати й попереджати.

Чи будуть у жовтні затяжні дощі?

Якою буде погода в жовтні загалом: чи чекати вищих за норму температур?

Основні характеристики місяця фахівці Укргідрометцентру вже описали. Середньомісячна температура повітря передбачається в межах +7 – +13 градусів, що на 1 градус вище за норму. Це не суттєво, але трохи може бути.

Чи буде жовтень дощовим: яка кількість опадів очікується?

Місячна кількість опадів очікується на рівні 31 – 77 міліметрів, у Карпатах і горах Криму 51 – 101 міліметр. Це в межах норми, тобто десь 80 – 120% від неї.

Чи притаманні жовтню сильні й затяжні дощі, і чи чекати їх цього року?

Жовтень – це такий перехідний місяць. Усе залежить від синоптичних процесів в цьому сезоні. Бувають і навпаки посушливі, але частіше за все у жовтні вже така більш волога погода.

І бачимо, що зараз ми перебуваємо в цій фазі, коли в нас атмосферні фронти приносять певну вологу до України. Це непогано з аграрної точки зору, тому що ще з літа тривала посуха, яка затягнулася по південних регіонах. І зараз, після цих дощів, це хоч трошечки зміниться.

Чи можливі сильні морози або навпаки спека у жовтні?

Раніше у жовтні в Україні фіксували великі морози. Зокрема, у частині областей навіть було -17 – -20 градусів. Чи часто вони бувають і чи можливі знову?

Щодо -20 градусів, то це були абсолютні мінімуми для жовтня. Звичайно, вони не часто бувають. Так само як і якісь там дуже високі значення температури. Це от просто такі спостереження за всю історію, які були найнижчі і найвищі. І, звичайно, це не часті явища.

Більш притаманними є показники, відповідні до кліматичних норм. Скоріш за все, цей жовтень буде наближатися до кліматичної норми, або стане трошечки вищим за неї.

Якщо дивитися в розрізі декад, то бачимо, що перша декада досить навіть прохолодна. Загалом близька до норми, але в деяких західних областях у кінці вересня і на початку жовтня можлива навіть трошки нижча за норму. А надалі друга декада, в принципі, повинна бути в межах норми. А далі очікуємо, що аж у третій декаді може бути певне підвищення температури.

Усе ще буде уточнюватися. Проте за розрахунками зараз, існує ймовірність, що десь у третій декаді, можливо, будуть трохи вищі значення температури, у порівнянні з тим, які притаманні жовтню Тобто на кілька градусів вище, ніж кліматична норма.

То все ж таки стабільного похолодання ще не чекаємо?

Ще ні. Це ж тільки жовтень, і це ще навіть не середина осені, ми тільки у другий місяць входимо. Все ж таки ще перепади температури можуть бути.

Україна так розташована, що у нас можливі як затоки арктичного повітря, так і надходження тепла з південних широт. І таке чергування спостерігається завжди впродовж цих сезонів.

Опалювальний сезон в Україні: коли середньодобова температура впаде до +8 градусів?

Опалювальний сезон в Україні починається, коли середньодобова температура протягом 3 діб поспіль становить +8 градусів. Яка середньодобова температура зараз і чи очікуються вже стабільні +8?

Стабільно вони ще не очікуються. По Україні середньодобова температура за 29 вересня від +8 до +11 градусів була в деяких областях – західних, північних і Вінницькій. У Києві, наприклад, була 9,7 градуса, тобто вищою. А на решті територій, тобто на Півдні, Сході і в більшості центральних областей, – взагалі було +12 – +14 градусів.

У принципі, десь в цих межах чи трошечки нижчих будемо і найближчими днями. Однак враховуючи, що потім, наприклад, по тих самих південних областях почнеться підвищення температури до +15 – +20 градусів у денні години, то звичайно, там ще про це (перехід середньодобової температури через +8 градусів і початок опалювального сезону, – 24 Канал) мова не йде. Ну а на решті території якраз-таки будемо десь на межі триматися, або трішки вище.

До слова, за даними Укргідрометцентру, зазвичай перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження відбувається у третій (у більшості північних областей – у другій) декаді жовтня. Тільки в південній частині та в окремих районах Закарпаття у першій декаді листопада.

Осінь-2025 буде тепліша чи прохолодніша за попередню?

Того року метеорологічне літо у частині областей тривало близько 180 днів. Аномальна спека била рекорди. Цього ж року було прохолодніше як влітку, так і у вересні. То чи можливо, що ця осінь усе ж таки буде прохолоднішою, ніж у 2024 році?

Тут складно сказати, узагальнити по всій території України. Тому що літо в нас для західних і північних областей було близьким до норми, або подекуди, можливо, навіть трошки нижче норми показників. Але для південних регіонів навпаки досить спекотним. Тривалий час була досить сильна спека по +35 градусів і вище, там все просто висохло.

З огляду на те, що територія в нас велика, то і такі контрастні показники можуть бути у розрізі наших територіальних особливостей, скажімо так.

У принципі, щодо осені, зараз ще зарано робити якісь підсумки, тільки один місяць пройшов і його дві третини були в усіх регіонах України ще в метеорологічному літі.

А осінь у нас тільки зараз почалася. Трошечки можливо, одразу різко, з невисокими значеннями температури, але такі коливання можуть бути. І сподіваємося, що все ж таки трохи вже осіннє тепло повернеться і ми ще його відчуємо.