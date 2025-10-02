В этом году первый снег в Украине выпал еще 24 августа, впрочем, только на высокогорье Карпат. И хотя дальше снова потеплело, уже во второй половине сентября в нескольких областях ударили заморозки. Сейчас осеннего тепла нет даже на Юге, – днем температурные максимумы едва превышают +10 градусов.

Какой же будет погода в октябре – ждать ли резкого потепления и так называемого бабьего лета, или же наоборот морозов и снега, а также возможны ли затяжные дожди, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Где будут дожди в ближайшие дни и когда прекратятся?

Большинство областей Украины 30 сентября накрыли дожди. Кое-где, в частности, в Одессе осадки были чрезвычайно сильными. Какова причина такой дождливой погоды и будут ли еще сильные ливни в ближайшие дни?

Термин "ливень" к осенним осадкам мы уже не используем. Это дожди разной интенсивности. Сейчас это были значительные дожди по некоторым южным регионам – Одесской и Николаевской, как и прогнозировалось.

Ситуация складывается так, что над Северной Европой сейчас находится достаточно мощный антициклон. Он немного блокирует процессы и соответственно у нас над Черным морем есть определенная циклоничность, то есть несколько пониженное поле давления и соответственно атмосферные фронты. И вот они влияют на территорию Украины. И в ближайшие дни в принципе, это влияние будет продолжаться.

1 октября в Украине также были умеренные дожди, а в северной части – небольшие. В четверг, 2 октября, в северных, центральных и Харьковской областях также будет дождливо, но уже немножко с меньшей интенсивностью.

На остальной территории с четверга и практически во всех областях в пятницу уже будет перерыв, без осадков. В пятницу ожидаем прояснения.

Обратите внимание! В Укргидрометцентре объяснили, что 30 сентября Одессу накрыли сильные дожди, вызванные локальным циклоном над Черным морем. Движение этого циклона на север и восток блокировал антициклон. Это привело к обострению атмосферных фронтов. Кроме того, значительное влияние для увеличения интенсивности осадков имел теплый и влажный воздух над Черным морем.

То есть с пятницы, 3 октября, дожди прекратятся вообще? Или это все же будет небольшой перерыв и дальше снова начнутся осадки?

Пока у нас будет периодичность. Перерыв только в пятницу, а дальше снова прогнозируем осадки.

Когда будут заморозки и снег?

На прошлой неделе в части областей Украины ударили заморозки. Какой будет погода в ближайшие несколько суток: ждать ли снова минусов?

За счет этих прояснений в пятницу, в ночные часы 2 и 3 октября, в западных, Житомирской и Винницкой областях могут быть заморозки на поверхности почвы и местами даже в воздухе.

На нашем сайте можете ознакомиться с подробными картами, где именно, когда и с какой интенсивностью ожидаются заморозки, где будут на почве, где в воздухе, и в каких областях.

Где будут заморозки ночью 3 октября / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! Ночью 3 октября в Хмельницкой, Винницкой и Киевской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов (I уровень опасности, желтый); на Прикарпатье, Волыни, Ровненской и Житомирской области заморозки в воздухе 0 – -3 (II уровень опасности, оранжевый).

Привычны ли для Украины заморозки в начале октября, или все же это аномалия?

Это привычное явление. Но поскольку вегетация растений еще продолжается, у нас затянулось метеорологическое лето, но сейчас оно уже завершается. Видим, что завершилось, но для каждой метеостанции будет зафиксировано эти даты перехода, когда несколько дней подряд средняя суточная температура составляла +15 градусов и уже не поднималась выше.

За счет этого у нас еще много растений в активной фазе или в фазе вегетации, кое-где еще урожай не собран. Поэтому снижение температуры может представлять определенную опасность. Но посмотрим, как там агрометеорологи будут анализировать состояние растений на полях и огородах. Когда они решат, тогда это снижение температуры будет уже не заморозками, а морозом. Но пока у нас это снижение может быть именно заморозками.

Оно кратковременное. Преимущественно только несколько часов ночью перед рассветом, когда наблюдаются самые низкие значения температуры в течение суток.

В дневные часы температурные показатели также невысокие. +5 – +10 градусов бывают только на Закарпатье, а на Юге и Востоке страны – +11 – +16 градусов. Несколько теплее будет в пятницу, 3 октября, за счет прояснений.

Если ночью это могут быть заморозки, потому что воздушная масса сильно не меняется, но днем, если будут прояснения, то солнышко еще немного прогреет приземный слой воздуха. И дневные максимумы где-то на 2 – 4 градуса будут выше этой градации.

Заморозки прогнозируют на 2 – 3 октября / Фото Getty Images

Первый снег выпал в Украине, в частности, Карпатах, еще в конце лета – 24 августа. Ждать ли нам его в первой декаде октября? И возможен ли снег не только на высокогорье?

Нет, пока об этом речь не идет. То есть если мокрый снег, то он может быть только на высокогорье Карпат.

1 – 2 октября в горах еще может падать временами мокрый снег, ведь температура там будет удерживаться на уровне около 0 градусов – то есть ночью небольшой минус, а днем небольшой плюс.

На остальной территории Украины осадки возможны только в жидкой фазе, то есть в виде дождя или небольшого дождя.

Снег прогнозируют пока только на высокогорье / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области

Будет ли еще резкое потепление и бабье лето?

Относительно ориентировочных прогнозов на 10 дней, возможна ли все же резкая смена погоды, – значительное потепление, то есть так называемое бабье лето?

Как я всегда подчеркиваю, практически мы можем говорить о каких-то показателях на 5 – 7 дней.

Каких-то резких изменений пока не ожидаем. Все же прохладная воздушная масса будет получать свою позицию. Немного на Юго-Востоке в выходные и в начале следующей недели может быть выше значение температуры и возвращение к более комфортным показателям.

В остальных областях после этих 2 – 3 дней, когда возможны +5 – +10 градусов, также будет уже повышение температуры до +15. Но пока что только в тех пределах. Других резких перепадов не видим.

То есть пока существенного потепления нам ждать не стоит?

Пока нет, разве что в южных областях, возможно, на следующей неделе, но будем уточнять.

На этих выходных, 4 и 5 октября, в дневные часы на Юге можно ждать +14 – +20 градусов. В то же время в эти дни снова возможны дожди – 4 октября практически по всей территории Украины в дневные часы, а 5 числа в большинстве областей, кроме южных и центральных. На Юге в воскресенье уже возможны прояснения – +14 – +20 градусов днем и ночью, а на Востоке – +7 – +13 градусов. В остальных областях на выходных ночью будет +4 – +10, днем +10 – +16. По крайней мере уже не +5 – +10 градусов.

Резкого потепления в Украине пока не прогнозируют / Фото Unsplash

Этой осенью одно бабье лето уже было. Возможно ли, что все же их будет несколько?

Это в народе их так выделяют и некоторые говорят, что их может быть несколько. Но с научной точки зрения это сложно комментировать. Потому что то, что у нас было, – теплый сентябрь, скажем так, особенно первые две его декады, даже практически 2,5, то это продолжалось метеорологическое лето.

Не было еще какого-то снижения, потому что в народе по классике надо, чтобы было снижение температуры и потом повышение. Но некоторые выделяют, что это, можно сказать, как "молодое бабье лето" было. Но, опять же, это чисто народные такие наблюдения.

Видим, что пока у нас такой период похолодания, а что будет через 2 недели, – пока никто не знает. Поэтому будем следить и предупреждать.

Будут ли в октябре затяжные дожди?

Какой будет погода в октябре в целом: ждать ли выше нормы температур?

Основные характеристики месяца специалисты Укргидрометцентра уже описали. Среднемесячная температура воздуха предполагается в пределах +7 – +13 градусов, что на 1 градус выше нормы. Это не существенно, но немного может быть.

Будет ли октябрь дождливым: какое количество осадков ожидается?

Месячное количество осадков ожидается на уровне 31 – 77 миллиметров, в Карпатах и горах Крыма 51 – 101 миллиметр. Это в пределах нормы, то есть где-то 80 – 120% от нее.

Присущи ли октябрю сильные и затяжные дожди, и ждать ли их в этом году?

Октябрь – это такой переходный месяц. Все зависит от синоптических процессов в этом сезоне. Бывают и наоборот засушливые, но чаще всего в октябре уже такая более влажная погода.

И видим, что сейчас мы находимся в этой фазе, когда у нас атмосферные фронты приносят определенную влагу в Украину. Это неплохо с аграрной точки зрения, потому что еще с лета продолжалась засуха, которая затянулась по южным регионам. И сейчас, после этих дождей, это хоть немножечко изменится.

Возможны ли сильные морозы или наоборот жара в октябре?

Ранее в октябре в Украине фиксировали большие морозы. В частности, в части областей даже было -17 – -20 градусов. Часто ли они бывают и возможны ли снова?

Относительно -20 градусов, то это были абсолютные минимумы для октября. Конечно, они не часто бывают. Так же как и какие-то там очень высокие значения температуры. Это вот просто такие наблюдения за всю историю, которые были самые низкие и самые высокие. И, конечно, это не частые явления.

Более присущи показатели, соответствующие климатическим нормам. Скорее всего, этот октябрь будет приближаться к климатической норме, или станет немножечко выше нее.

Если смотреть в разрезе декад, то видим, что первая декада достаточно даже прохладная. В целом близка к норме, но в некоторых западных областях в конце сентября и в начале октября возможна даже немножко ниже нормы. А в дальнейшем вторая декада, в принципе, должна быть в пределах нормы. А дальше ожидаем, что только в третьей декаде может быть определенное повышение температуры.

Все еще будет уточняться. Однако по расчетам сейчас, существует вероятность, что где-то в третьей декаде, возможно, будут немного выше значения температуры, по сравнению с тем, которые присущи октябрю То есть на несколько градусов выше, чем климатическая норма.

Так все же стабильного похолодания еще не ждем?

Еще нет. Это же только октябрь, и это еще даже не середина осени, мы только во второй месяц входим. Все же еще перепады температуры могут быть.

Украина так расположена, что у нас возможны как заливы арктического воздуха, так и поступление тепла из южных широт. И такое чередование наблюдается всегда в течение этих сезонов.

Отопительный сезон в Украине: когда среднесуточная температура упадет до +8 градусов?

Отопительный сезон в Украине начинается, когда среднесуточная температура в течение 3 суток подряд составляет +8 градусов. Какая среднесуточная температура сейчас и ожидаются ли уже стабильные +8?

Стабильно они еще не ожидаются. По Украине среднесуточная температура за 29 сентября от +8 до +11 градусов была в некоторых областях – западных, северных и Винницкой. В Киеве, например, была 9,7 градуса, то есть выше. А на остальных территориях, то есть на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей, – вообще было +12 – +14 градусов.

В принципе, где-то в этих пределах или немножечко ниже будем и в ближайшие дни. Однако учитывая, что потом, например, по тем же южным областям начнется повышение температуры до +15 – +20 градусов в дневные часы, то конечно, там еще об этом (переход среднесуточной температуры через +8 градусов и начало отопительного сезона, – 24 Канал) речь не идет. Ну а на остальной территории как раз-таки будем где-то на грани держаться, или чуть выше.

К слову, по данным Укргидрометцентра, обычно переход средней суточной температуры через +8 градусов в сторону понижения происходит в третьей (в большинстве северных областей – во второй) декаде октября. Только в южной части и в отдельных районах Закарпатья в первой декаде ноября.

Осень-2025 будет теплее или прохладнее предыдущей?

В том году метеорологическое лето в части областей продолжалось около 180 дней. Аномальная жара била рекорды. В этом же году было прохладнее как летом, так и в сентябре. Так возможно ли, что эта осень все же будет прохладнее, чем в 2024 году?

Здесь сложно сказать, обобщить по всей территории Украины. Потому что лето у нас для западных и северных областей было близким к норме, или кое-где, возможно, даже немножко ниже нормы показателей. Но для южных регионов наоборот достаточно жарким. Длительное время была достаточно сильная жара по +35 градусов и выше, там все просто высохло.

Учитывая то, что территория у нас большая, то и такие контрастные показатели могут быть в разрезе наших территориальных особенностей, скажем так.

В принципе, по осени, сейчас еще рано делать какие-то итоги, только один месяц прошел и его две трети были во всех регионах Украины еще в метеорологическом лете.

А осень у нас только сейчас началась. Немножечко возможно, сразу резко, с невысокими значениями температуры, но такие колебания могут быть. И надеемся, что все же немного уже осеннее тепло вернется и мы еще его почувствуем.