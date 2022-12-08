Дарма недооцінили "молот Вагнера", – Безсмертний про погрози українським дипломатам

Росіяни продовжують вражати весь світ своїми терористичними атаками. Останніми днями українські дипломатичні представництва за кордоном отримують підозрілі пакунки з вибухівками й рештками тварин.

Проте спершу був молот, і на цей образ даремно не звернули увагу. Про це 24 каналу сказав український дипломат, посол України в Білорусі (2010-2011) Роман Безсмертний.

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В історії образ молота проявлявся дуже багато разів. Найяскравіше в період нацистських пивних бунтів в нацистській Німеччині, пізніше – в окремих нацистських підрозділах. "До речі, він був спаскудженим нацистами. Цей образ зустрічається й в українській традиційній історії. Але все до чого беруться нацисти й рашисти – все перепаскуджують", – говорить дипломат.

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На що розрахована атака

Річ у тім, що закордонні дипломатичні представництва – це не лише дипломати. Це їхні сім'ї, діти, дружини. І зазвичай такий підхід застосовує російська "дипломатія", а саме – ФСБ, тому що не можна розділяти ці поняття. В роботі дипломатичних представництв справді є писані й неписані правила, зокрема, так, розвідка може використовувати дипломатичне прикриття, але особливість російської дипломатії тому, що ці ефесбешники здійснюють різного роду терористичні операції.

"Якщо подивитися на історію радянської України, там траплялися випадки, коли українських дипломатів і членів їхніх сімей калічили ті самі російські ФСБ, тоді ще КДБ", – відзначає посол.

Безсмертний запевняє, що передовсім "поштовий терор" спрямований на залякування персоналу дипломатичних представництв. Звісно, це призводить до колосальної нервозності. Треба розуміти, додає дипломат, що закордонні дипломатичні представництва – це не лише посольства. Це консульства, де щодня обертаються десятки, а іноді й тисячі людей. Поява таких фактів спричиняє величезний ажіотаж.

В консульствах присутні не лише громадяни України, це центри, які ведуть роботу з людьми, з екіпажами літаків, кораблів, які прибувають. Тобто це колосальна робота, яка пов'язана з цивільноправовими документами: видача паспортів, укладання шлюбів, видача документів про народження, зміни громадянства і так далі,

– пояснює Роман Безсмертний.

Такі події насправді можуть призвести до колапсу цих підрозділів, які з точки зору зовнішньо дипломатичної діяльності відіграють ключову роль в комунікації з суспільством. Очевидно, наголошує Безсмертний, що дипломатичним представництвом наразі необхідно чітко дотримуватися порядку спілкування з громадянами та роботи з поштовими дорученням, листами, бандеролями.

Шановні дипломати, відкрийте, будь ласка, ці інструкції й подивіться, як треба працювати з поштою і як необхідно організувати прийом громадян. Я неодноразово казав, що ці порядки написані кров'ю, тому їх потрібно дотримуватися. Це мінімізує випадки, з якими ми зустрілися в ці дні,

– наголошує український дипломат.

Крім цього, потрібно переглянути ці документи й внести деяку корекцію щодо порядку відповідної роботи. За словами Безсмертного, досвідчений консульський дипломатичний персонал з такими речами стикається постійно – це не відкриття сьогоднішнього дня.

У практиці, особливо терористичних диктаторських режимів це траплялося постійно – від елементарного паскудства, як направлення похоронного букета, до подібної гидоти з частинами тварин, вибухівками, отрутохімікатами й так далі,

– зауважує Безсмертний.

Ба більше, треба звернути увагу на охорону дипломатичних представництв. Адже українські дипломатичні представництва, на відміну від російських, змінилися.

"Вони відкриті й дуже легко комунікують з суспільством, а це може призводити до подібного порядку речей", – запевняє український дипломат Роман Безсмертний.

Поштовий терор: коротко