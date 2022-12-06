Відомо, що МЗС Росії суттєво зменшує свій європейський департамент й збільшують присутність в Азії. Російські дипломати планують максимально обмежити свої відносини з країнами ЄС. Це – єдине пояснення. Про це 24 каналу сказала засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська.
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Навіщо росіяни відправляють посилки
Логіку в діях росіян, традиційно, знайти дуже важко. У цьому випадку також розглядалися різні версії.
"Залякати – нікого вони не залякали. Шокувати – ніхто не шокований. Потрапити у медіа на перші шпальти – ну окей, вони потрапили. Зараз ці новини вже нікому не цікаві", – зауважує засновниця "Ліги антитрасту".
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Цілком ймовірно, що росіяни вирішили попрощатися у фірмовій для себе манері.
Можливо, вони вирішили зробити маленьку капость на прощання, тому що йдуть зі столиць. Інакше жодному здоровому глузду воно не піддається,
– підсумувала Загребельська.
Конвертний терор: що відомо
- В українські посольства по всьому світу почали надходити посилки з вибухівкою або рештками тварин. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що 21 випадок погроз зафіксували вже у 12 країнах. Більшість небезпечних конвертів і вдалося знешкодити.
- Однак у Мадриді надіслана посилка вибухнула. Внаслідок інциденту одна людина зазнала поранень.
- Підозрілими пакунками історія не завершилася. Згодом будинок посла України у Ватикані Андрія Юраша обмазали екскрементами