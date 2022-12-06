Известно, что МИД России существенно уменьшает свой европейский департамент и увеличивает присутствие в Азии. Российские дипломаты намерены максимально ограничить свои отношения со странами ЕС. Это – единственное объяснение. Об этом 24 каналу сказала основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская.
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Зачем россияне отправляют посылки
Логику в действиях россиян, традиционно, найти очень тяжело. В этом случае также рассматривались разные версии.
"Запугать – никого они не запугали. Шокировать – никто не шокирован. Попасть в медиа на первые полосы – ну окей, они попали. Сейчас эти новости уже никому не интересны", – отмечает основатель "Лиги антитраста".
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Вполне вероятно, что россияне решили попрощаться в фирменной для себя манере.
Возможно, они решили сделать маленькую пакость на прощание, потому что уходят из столиц. Иначе никакому здравому смыслу оно не поддается,
– подытожила Загребельская.
Конвертный террор: что известно
- В украинские посольства по всему миру начали поступать посылки со взрывчаткой или с остатками животных. В Министерстве иностранных дел сообщили, что 21 случай угроз зафиксировали уже в 12 странах. Большинство опасных конвертов удалось обезвредить.
- Однако в Мадриде посланная посылка взорвалась. В результате инцидента один человек получил ранение.
- Подозрительными свертками история не завершилась. Впоследствии дом посла Украины в Ватикане Андрея Юраша обмазали экскрементами.