Известно, что МИД России существенно уменьшает свой европейский департамент и увеличивает присутствие в Азии. Российские дипломаты намерены максимально ограничить свои отношения со странами ЕС. Это – единственное объяснение. Об этом 24 каналу сказала основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская.

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Зачем россияне отправляют посылки

Логику в действиях россиян, традиционно, найти очень тяжело. В этом случае также рассматривались разные версии.

"Запугать – никого они не запугали. Шокировать – никто не шокирован. Попасть в медиа на первые полосы – ну окей, они попали. Сейчас эти новости уже никому не интересны", – отмечает основатель "Лиги антитраста".

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Вполне вероятно, что россияне решили попрощаться в фирменной для себя манере.

Возможно, они решили сделать маленькую пакость на прощание, потому что уходят из столиц. Иначе никакому здравому смыслу оно не поддается,

– подытожила Загребельская.

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