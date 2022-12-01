В Офисе Президента считают, что это дело рук России. В то же время экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает, что это больше похоже на хулиганство. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Не пропустите Помимо Мадрида: еще 2 посольства Украины получили "очень конкретные угрозы"

Кто может быть причастен

По убеждению Ступака, ввиду масштаба преступлений и зверства россиян в Украине, конвертный террор – это слишком "мелко" для них. По сути, такие письма не могут никого убить, потому что взрывчатки мало. Однако поразить глаза и оторвать пальцы – вполне возможно.

"Очень хорошо, что девушка, получившая письмо, обратила на него внимание. Я думаю, что МИД нужно ее поощрить за то, что она не просто механически все делала, а сохранила себе в первую очередь здоровье, а также послу", – подчеркивает Ступак.

Бывший сотрудник СБУ замечает, что пока недостаточно информации, чтобы уверенно что-то утверждать – все установит расследование. "Мы можем говорить: "Да, это все Россия". Но мы хотим быть профессиональными до конца", – отмечает Ступак.

По его мнению, это может быть делом рук россиянина или жителя Испании, не одобряющих поддержку Украины. Таким образом, этот человек решил свести определенные счеты.

Есть отдельная доля населения, недовольных тем, что правительства поддерживают Украину. Им хотелось бы, чтобы вернулись "жирные" российские туристы, которые оставляют по 100 – 120 евро чаевых, покупают немало недвижимости, тратят сумасшедшие деньги, и экономика растет как на дрожжах. А сейчас этого нет,

– считает Ступак.

Если бы это действительно делали россияне, предполагает он, это было бы на более глобальном уровне. К примеру, травили бы "новичком" или обрабатывали письма спорами сибирской язвы, как в свое время была рассылка в консульские дипломатические учреждения в США.

"Российские спецслужбы могли использовать нечто большее для такой цели", – резюмировал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Конверты со взрывчаткой прислали премьеру Испании и в Минобороны: смотрите видео

Конвертный террор в Испании: коротко