В Офісі Президента вважають, що це – справа рук Росії. Водночас ексспівробітник СБУ Іван Ступак зауважує, що це більше схоже на хуліганство. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Хто може бути причетний

На переконання Ступака, зважаючи на масштаб злочинів та звірство росіян в Україні, конвертний терор – це занадто "мілко" для них. По суті такі листи не можуть нікого вбити, тому що вибухівки замало. Проте уразити очі та відірвати пальці – цілком можливо.

"Дуже добре, що та дівчина, яка отримала лист, звернула на нього увагу. Я думаю, що МЗС потрібно її заохотити за те, що вона не просто механічно усе робила, а зберегла собі в першу чергу здоров'я, а також послу", – наголошує Ступак.

Колишній співробітник СБУ зауважує, що наразі недостатньо інформації, аби впевнено щось стверджувати – усе встановить розслідування. "Ми можемо казати: "Так, це все Росія". Але ж ми хочемо бути професійними до кінця", – наголошує Ступак.

На його думку, це може бути справою рук росіянина або мешканця Іспанії, які не схвалюють підтримку України. Таким чином ця особа вирішила звести певні рахунки.

Є окрема частка населення, які незадоволені тим, що уряди підтримують Україну. Їм хотілося б, щоб повернулися "жирні" російські туристи, які залишають по 100 – 120 євро чайових, купують чимало нерухомості, витрачають шалені гроші, і економіка росте як на дріжджах. А зараз цього немає,

– вважає Ступак.

Якби це справді робили росіяни, припускає він, то це було б на більш глобальному рівні. До прикладу, труїли б "новачком" або обробляли листи спорами сибірської виразки, як свого часу була розсилка до консульських дипломатичних установ у США.

"Російські спецслужби могли використати щось більше для такої мети", – резюмував ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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