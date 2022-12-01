В Офісі Президента вважають, що це – справа рук Росії. Водночас ексспівробітник СБУ Іван Ступак зауважує, що це більше схоже на хуліганство. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
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Хто може бути причетний
На переконання Ступака, зважаючи на масштаб злочинів та звірство росіян в Україні, конвертний терор – це занадто "мілко" для них. По суті такі листи не можуть нікого вбити, тому що вибухівки замало. Проте уразити очі та відірвати пальці – цілком можливо.
"Дуже добре, що та дівчина, яка отримала лист, звернула на нього увагу. Я думаю, що МЗС потрібно її заохотити за те, що вона не просто механічно усе робила, а зберегла собі в першу чергу здоров'я, а також послу", – наголошує Ступак.
Колишній співробітник СБУ зауважує, що наразі недостатньо інформації, аби впевнено щось стверджувати – усе встановить розслідування. "Ми можемо казати: "Так, це все Росія". Але ж ми хочемо бути професійними до кінця", – наголошує Ступак.
На його думку, це може бути справою рук росіянина або мешканця Іспанії, які не схвалюють підтримку України. Таким чином ця особа вирішила звести певні рахунки.
Є окрема частка населення, які незадоволені тим, що уряди підтримують Україну. Їм хотілося б, щоб повернулися "жирні" російські туристи, які залишають по 100 – 120 євро чайових, купують чимало нерухомості, витрачають шалені гроші, і економіка росте як на дріжджах. А зараз цього немає,
– вважає Ступак.
Якби це справді робили росіяни, припускає він, то це було б на більш глобальному рівні. До прикладу, труїли б "новачком" або обробляли листи спорами сибірської виразки, як свого часу була розсилка до консульських дипломатичних установ у США.
"Російські спецслужби могли використати щось більше для такої мети", – резюмував ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
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Конвертний терор в Іспанії: коротко
- 30 листопада у посольстві України в Іспанії пролунав вибух. До дипустанови надійшов підозрілий конверт, адресований послу. Спершу його оглянула секретарка, а згодом відкрив працівник охорони – посилка здетонувала. На щастя, життю чоловіка нічого не загрожує.
- Аналогічні конверти відправили на ім'я глави уряду Іспанії Педро Санчеса, в міністерство оборони країни та на авіабазу Торрехон-де-Ардос.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ще два посольства України отримали "дуже конкретні погрози". Він пообіцяв, що скоро відомство надасть офіційний коментар щодо цих інцидентів.