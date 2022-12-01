Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він переконаний – за цими терактами стоять російські спецслужби. Однак європейці цілком можуть почати говорити щось на кшталт "розслідування так і не встановило, хто саме відправляв ці пакунки чи конверти".

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Росія хоче залякати європейську спільноту

За словами Подоляка, цілком очевидно, що такі інциденти організовує Росія. Окупанти хочуть залякати європейські спільноти, щоб вони почали примушувати Україну до переговорів.

Вони лякають європейські спільноти. Ті можуть почати тиснути на свої уряди тиснути та говорити: "Дивіться, в нас тут неконтрольовані масові теракти. Спробуйте тиснути на український уряд. Нехай вони там якось з Росією домовляться. І віддадуть те, що та дика Росія хоче",

– зазначив Подоляк.

Він закликав українців не мати великих сподівань від НАТО. Альянс не буде воювати проти Росії. Країну-агресорку може покарати лише Україна. Було б добре, якби НАТО дотрималося обіцянки від генсека Єнса Столтенберга щодо підтримки України до кінця війни. Якщо вони і надалі даватимуть зброю – цього буде достатньо.

Війна ще триватиме певний час – Росія має ресурс

Як наголошує Подоляк, Росія ще має певний ракетний ресурс. Однак він вже значно менший, ніж був на початку війни. Україна обов'язково справиться з ударами по енергетичній інфраструктурі й впевнено звільнятиме власні території.

Але важливо, щоб допомога від міжнародних партнерів не знижувалася через такий конвертний тероризм.

Ми будемо дуже обережно та демократично ставитися до партнерів з НАТО. Будемо казати, що дійсно не треба втягувати їх у війну. Добре, як вони кажуть, незрозуміло що впало в Польщі. Незрозуміло хто підриває Європу… Єдине прохання – дайте зброю. Допомагайте, а воювати ми будемо самі,

– наголосив Подоляк.

Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 каналу

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