Зря недооценили "молот Вагнера", – Бессмертный об угрозах украинским дипломатам

Россияне продолжают поражать весь мир своими террористическими атаками. В последние дни украинские дипломатические представительства за границей получают подозрительные свертки со взрывчатками и остатками животных.

Однако сначала был молот, и на этот образ зря не обратили внимание. Об этом 24 каналу сказал украинский дипломат, посол Украины в Беларуси (2010-2011) Роман Бессмертный.

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В истории образ молота проявлялся очень много раз. Ярче всего в период нацистских пивных бунтов в нацистской Германии, позже – в отдельных нацистских подразделениях. "Кстати, он был озабочен нацистами. Этот образ встречается и в украинской традиционной истории. Но все к чему берутся нацисты и рашисты – все перегаживают", – говорит дипломат.

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На что рассчитана атака

Дело в том, что зарубежные дипломатические представительства – это не только дипломаты. Это их семьи, дети, супруги. И обычно такой подход применяет российская "дипломатия", а именно ФСБ, потому что нельзя разделять эти понятия. В работе дипломатических представительств действительно есть писаные и неписаные правила, в частности, да, разведка может использовать дипломатическое прикрытие, но особенность российской дипломатии потому, что эти эфесбешники совершают разного рода террористические операции.

"Если посмотреть на историю советской Украины, там были случаи, когда украинских дипломатов и членов их семей калечили те же российские ФСБ, тогда еще КГБ", – отмечает посол.

Бессмертный уверяет, что прежде всего "почтовый террор" направлен на устрашение персонала дипломатических представительств. Конечно, это приводит к колоссальной нервозности. Надо понимать, добавляет дипломат, что зарубежные дипломатические представительства – это не только посольства. Это консульства, где каждый день обращаются десятки, а иногда и тысячи людей. Появление таких фактов влечет за собой огромный ажиотаж.

В консульствах присутствуют не только граждане Украины, это центры, которые ведут работу с людьми, с экипажами самолетов, прибывающих кораблей. То есть это колоссальная работа, которая связана с гражданско-правовыми документами: выдача паспортов, заключение браков, выдача документов о рождении, изменениях гражданства и так далее,

– объясняет Роман Бессмертный.

Такие события действительно могут привести к коллапсу этих подразделений, которые с точки зрения внешне дипломатической деятельности играют ключевую роль в коммуникации с обществом. Очевидно, отмечает Бессмертный, что дипломатическим представительством необходимо четко соблюдать порядок общения с гражданами и работу с почтовыми поручениями, письмами, бандеролями.

Уважаемые дипломаты, откройте эти инструкции и посмотрите, как нужно работать с почтой и как необходимо организовать прием граждан. Я не раз говорил, что эти порядки написаны кровью, поэтому их нужно соблюдать. Это минимизирует случаи, с которыми мы встретились в эти дни,

– подчеркивает украинский дипломат.

Кроме этого, нужно просмотреть эти документы и внести некоторую коррекцию по порядку соответствующей работы. По словам Бессмертного, опытный консульский дипломатический персонал с такими вещами сталкивается постоянно – это не открытие сегодняшнего дня.

В практике, особенно террористических диктаторских режимов, это случалось постоянно – от элементарной пакости, как направления погребального букета, до подобной гадости с частями животных, взрывчатками, ядохимикатами и так далее,

– замечает Бессмертный.

Более того, нужно обратить внимание на охрану дипломатических представительств. Ведь украинские дипломатические представительства, в отличие от российских, изменились.

"Они открыты и очень легко общаются с обществом, а это может приводить к подобному порядку вещей", – уверяет украинский дипломат Роман Бессмертный.

Почтовый террор: коротко