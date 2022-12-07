Про це 24 каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Станом на 7 грудня вже відомо про 31 випадок погроз в 15 країнах.

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За словами політтехнолога, спочатку можна подумати, що це – робота якихось психічно хворих людей. Однак Шейтельман розповів, що за інформацією, яку він отримав, за цими погрозами може стояти Кремль.

"Це пряма вказівка Путіна"

Політтехнолог нагадав, що Владімір Путін має потяг до окультних наук. Зокрема, коли російський диктатор мав проблеми зі здоров'ям, то звертався за допомогою до шаманів. Вони допомагали очільнику Кремля підлікувати спину нетрадиційними методами.

Як мені розповіли, зараз Сєргєй Шойгу знову привів до Путіна цих шаманів зі словами: "Знаєш, Володю, вони сказали, як перемогти Україну. Потрібно викликати жах у представників України за кордоном. Для цього потрібно розсилати очі собак", – розповів Шейтельман.

Він додав, що президент країни-агресорки вірить у такі речі, тому нібито одразу дослухався до поради шаманів.

"Це пряма вказівка Путіна – займатися всією цією маячнею", – зауважив Шейтельман.

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Як росіяни себе видали у будинку посла України у Ватикані

Криваві пакунки – не єдиний вид погроз українським дипломатам. Зокрема, посол України при Святому Престолі Андрій Юраш 2 грудня заявив, що до його будинку в Римі вдерлися невідомі. За словами політтехнолога, у цьому інциденті цілком очевидний "почерк" росіян.

Росіяни самі себе видали тим, що коли залізли у квартиру нашого посла у Ватикані, то вимазали стіни екскрементами. А, як відомо, екскрементами обмазують стіни російські військовослужбовці. Це у них головна спеціалізація. Це єдине, що вони вміють робити,

– сказав Шейтельман.

Він додав, що про такі специфічні дії розповідали українці, у чиїх будинках під час окупації українських територій побували російські військові.

"Я зустрічався з жителями, будинки яких були захоплені росіянами, наприклад, під Києвом. Після повернення додому людей вразило, що все було вимазане екскрементами. Це точно росіяни, тут сумнівів немає", – розповів політтехнолог.

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