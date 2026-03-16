Коли похолодає і як сильно знизиться температура в Україні

В Україні найближчими днями можливі незначні опади у вигляді дощу, подекуди він буде з мокрим снігом. Температурні показники відчутно знизяться у порівнянні з попередніми днями.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Які погодні зміни будуть?

За даними синоптиків, 16 березня минуться без опадів, проте вже 17 березня на сході, південному сході, вдень і на крайньому заході подекуди випаде невеликий дощ, місцями він супроводжуватиметься мокрим снігом.

Такі ж умови фахівці прогнозують для Лівобережжя 18 березня. На решті території опадів не передбачають. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Протягом дня стовпчики термометрів будуть коливатися від 8 до 16 градусів тепла. Водночас 17 березня на сході та північному сході температура повітря знизиться і становитиме в діапазоні від 4 до 10 градусів тепла.

Подібні зниження фахівці Укргідрометцентру передбачають по всій території країни 18 березня, за винятком західних і південних областей. Інформації про сильні шквали або інші погіршення синоптики не вказують.

