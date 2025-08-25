Синоптикиня попередила про найхолодніший день за довгий час у Києві
- У Києві очікується найхолодніший день з температурою +16 градусів, сильний вітер і дощ.
- На Півночі, Північному Заході України, в Полтаві, Черкасах та Кропивницькому прогнозуються дощі, в інших регіонах - без опадів.
Найближчим часом погода в Україні зміниться, значне похолодання відчують мешканці Києва та інших регіонів країни. Синоптикиня радить планувати свої вихідні заздалегідь.
Україну чекає зниження температури, дощі та вітер. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на прогноз Наталки Діденко.
Коли очікувати похолодання в столиці?
У Києві у вівторок, 26 серпня, прогнозується найхолодніший день у найближчій перспективі. За словами синоптикині Наталки Діденко, температура повітря вдень становитиме лише +16 градусів.
Разом з похолоданням варто очікувати сильний вітер і дощ. Діденко також попереджає про можливі перепади тиску, тому рекомендує приділити особливу увагу своєму самопочуттю.
Якою буде погода в інших регіонах країни?
Згідно з прогнозом, ніч обіцяє бути прохолодною: температура становитиме +7 – +12 градусів, на Півдні до +14, у Карпатах ще холодніше – лише +4 – +8 градусів.
Вдень на Півночі України до +14 – +18 градусів, на Півдні тепліше – +23+27, а на інших територіях від +18 до +22 градусів. До цього додається поривчастий західний вітер.
За даними Наталки Діденко, на Півночі, Північному Заході країни, а також місцями в Полтаві, Черкасах та Кропивницькому очікуються дощі. На решті території опадів не передбачається.
Прогноз погоди на 26 серпня 2025 року / Телеграм Наталки Діденко
Однак, згодом на тижні в Україну повернеться спека. Найближчі вихідні будуть здебільшого теплими та сонячними, що дозволить насолодитися літнім відпочинком перед початком нового сезону. Лише західна частина може потрапити під дощі із відчутним зниженням температури.
Прогноз погоди на 30 серпня 2025 року / Телеграм Наталки Діденко
Аномальні погодні умови в різних регіонах України
- 24 серпня в Карпатах випав перший сніг, що став наслідком переходу від літа до осені та дії холодного фронту. Неочікуване для серпня явище природи зафіксували в урочищі Заросляк, що біля Говерли. Синоптики пояснили причини таких погодних умов.
- Ввечері 24 серпня на Херсонщині розпочалася сильна негода. Спостерігається шквальний вітер, місцями супроводжуваний дощем. Крім того, всю область охопили пилові бурі. Негода значно ускладнила умови для пересування, суттєво знизивши видимість на дорогах.
- Вранці 25 серпня температурний рекорд зафіксували у Львові. Показник +4,3 градуса для останнього літнього місяця виявився найнижчим за останні 60 років.