Україну чекає зниження температури, дощі та вітер. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на прогноз Наталки Діденко.

Дивіться також Чи будуть заморозки та сніг в Україні в останній тиждень літа: прогноз погоди

Коли очікувати похолодання в столиці?

У Києві у вівторок, 26 серпня, прогнозується найхолодніший день у найближчій перспективі. За словами синоптикині Наталки Діденко, температура повітря вдень становитиме лише +16 градусів.

Разом з похолоданням варто очікувати сильний вітер і дощ. Діденко також попереджає про можливі перепади тиску, тому рекомендує приділити особливу увагу своєму самопочуттю.

Якою буде погода в інших регіонах країни?

Згідно з прогнозом, ніч обіцяє бути прохолодною: температура становитиме +7 – +12 градусів, на Півдні до +14, у Карпатах ще холодніше – лише +4 – +8 градусів.

Вдень на Півночі України до +14 – +18 градусів, на Півдні тепліше – +23+27, а на інших територіях від +18 до +22 градусів. До цього додається поривчастий західний вітер.

За даними Наталки Діденко, на Півночі, Північному Заході країни, а також місцями в Полтаві, Черкасах та Кропивницькому очікуються дощі. На решті території опадів не передбачається.



Прогноз погоди на 26 серпня 2025 року / Телеграм Наталки Діденко

Однак, згодом на тижні в Україну повернеться спека. Найближчі вихідні будуть здебільшого теплими та сонячними, що дозволить насолодитися літнім відпочинком перед початком нового сезону. Лише західна частина може потрапити під дощі із відчутним зниженням температури.



Прогноз погоди на 30 серпня 2025 року / Телеграм Наталки Діденко

Аномальні погодні умови в різних регіонах України