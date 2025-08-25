Украину ждет снижение температуры, дожди и ветер. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на прогноз Наталки Диденко.
Когда ожидать похолодание в столице?
В Киеве во вторник, 26 августа, прогнозируется самый холодный день в ближайшей перспективе. По словам синоптика Наталки Диденко, температура воздуха днем составит лишь +16 градусов.
Вместе с похолоданием стоит ожидать сильный ветер и дождь. Диденко также предупреждает о возможных перепадах давления, поэтому рекомендует уделить особое внимание своему самочувствию.
Какой будет погода в других регионах страны?
Согласно прогнозу, ночь обещает быть прохладной: температура составит +7 – +12 градусов, на Юге до +14, в Карпатах еще холоднее – только +4 – +8 градусов.
Днем на Севере Украины до +14 – +18 градусов, на Юге теплее – +23+27, а на других территориях от +18 до +22 градусов. К этому добавляется порывистый западный ветер.
По данным Наталки Диденко, на Севере, Северо-Западе страны, а также местами в Полтаве, Черкассах и Кропивницком ожидаются дожди. На остальной территории осадков не предвидится.
Прогноз погоды на 26 августа 2025 года / Телеграм Наталки Диденко
Однако, впоследствии на неделе в Украину вернется жара. Ближайшие выходные будут в основном теплыми и солнечными, что позволит насладиться летним отдыхом перед началом нового сезона. Только западная часть может попасть под дожди с ощутимым снижением температуры.
Прогноз погоды на 30 августа 2025 года / Телеграм Наталки Диденко
Аномальные погодные условия в разных регионах Украины
- 24 августа в Карпатах выпал первый снег, что стал следствием перехода от лета к осени и действия холодного фронта. Неожиданное для августа явление природы зафиксировали в урочище Заросляк, что возле Говерлы. Синоптики объяснили причины таких погодных условий.
- Вечером 24 августа на Херсонщине началась сильная непогода. Наблюдается шквальный ветер, местами сопровождаемый дождем. Кроме того, всю область охватили пылевые бури. Непогода значительно усложнила условия для передвижения, существенно снизив видимость на дорогах.