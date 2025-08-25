Украину ждет снижение температуры, дожди и ветер. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на прогноз Наталки Диденко.

Когда ожидать похолодание в столице?

В Киеве во вторник, 26 августа, прогнозируется самый холодный день в ближайшей перспективе. По словам синоптика Наталки Диденко, температура воздуха днем составит лишь +16 градусов.

Вместе с похолоданием стоит ожидать сильный ветер и дождь. Диденко также предупреждает о возможных перепадах давления, поэтому рекомендует уделить особое внимание своему самочувствию.

Какой будет погода в других регионах страны?

Согласно прогнозу, ночь обещает быть прохладной: температура составит +7 – +12 градусов, на Юге до +14, в Карпатах еще холоднее – только +4 – +8 градусов.

Днем на Севере Украины до +14 – +18 градусов, на Юге теплее – +23+27, а на других территориях от +18 до +22 градусов. К этому добавляется порывистый западный ветер.

По данным Наталки Диденко, на Севере, Северо-Западе страны, а также местами в Полтаве, Черкассах и Кропивницком ожидаются дожди. На остальной территории осадков не предвидится.



Прогноз погоды на 26 августа 2025 года / Телеграм Наталки Диденко

Однако, впоследствии на неделе в Украину вернется жара. Ближайшие выходные будут в основном теплыми и солнечными, что позволит насладиться летним отдыхом перед началом нового сезона. Только западная часть может попасть под дожди с ощутимым снижением температуры.



Прогноз погоды на 30 августа 2025 года / Телеграм Наталки Диденко

Аномальные погодные условия в разных регионах Украины