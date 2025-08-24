Непогода началась вечером 24 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

В Херсонской области началась непогода. Фиксируют шквальный ветер, местами с дождем. Также по всей области бушуют пылевые бури.

Из-за непогоды видимость на дорогах существенно ухудшилась.

Что такое пылевая буря?



Пылевая буря – атмосферное явление, когда сильный ветер (10 метров в секунду и более) поднимает с поверхности почвы большие массы пыли, песка или частиц земли. Это снижает видимость до 1 – 9 километров, а иногда до сотен или даже десятков метров. Воздух приобретает сероватый, желтоватого или красноватого оттенка в зависимости от почвы. Чаще всего возникает в пустынях, полупустынях и степях.