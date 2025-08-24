Негода почалася ввечері 24 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Що відомо про бурі у Херсонській області?

У Херсонській області почалася негода. Фіксують шквальний вітер, подекуди з дощем. Також по всій області вирують пилові бурі.

Через негоду видимість на дорогах суттєво погіршилася.

Що таке пилова буря?

Пилова буря – атмосферне явище, коли сильний вітер (10 метрів на секунду і більше) піднімає з поверхні ґрунту великі маси пилу, піску чи часток землі. Це знижує видимість до 1 – 9 кілометрів, а інколи до сотень або навіть десятків метрів. Повітря набуває сіруватого, жовтуватого чи червонуватого відтінку залежно від ґрунту. Найчастіше виникає у пустелях, напівпустелях та степах.

У Херсонській області вирує негода: дивіться відео

Пилові бурі у Херсонській області: дивіться відео

