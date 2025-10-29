Покровськ під загрозою окупації: де розташоване місто на карті

Вже деякий час поспіль Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. Російські війська щодня намагаються наступати в напрямку міста, аби захопити його.

У Покровську ситуація напружена: ворог стягує війська, а Сили Оборони України завдають загарбникам значних втрат. Головне про ситуацію у місті та де воно на карті – інформує 24 Канал.

Дивіться також Путін завищує "успіхи" Росії та бреше про оточення ЗСУ: диктатор зробив низку цинічних заяв

Де Покровськ розташований на карті?

Покровськ – адміністративний центр Покровської міської громади та Покровського району Донецької області в Україні.

Місто у західній частині Донеччини, тому його називають "західними воротами Донбасу". Там тече річка Гришинка.

Де розташований Покровськ: дивіться на карті

Яка ситуація у Покровську?

Днями Президент Зеленський зазначив, що в Покровськ проникли близько 200 окупантів, яких ЗСУ фіксують, знищують за допомогою дронів та беруть у полон.

На Покровському напрямку останньої доби, 28 жовтня, Сили оборони зупинили 45 російських штурмів. Це найбільша кількість боїв з усіх напрямків фронту, за даними Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація в Покровську: дивіться на карті

Також DeepState повідомив, що 29 жовтня на стелі біля Покровська з'явився російський триколор. Через годину його вже знищили. Місто наразі перебуває під контролем українських захисників.

Проте аналітики ресурсу додають, що місто наразі "велика сіра зона".

Як експерти оцінюють ситуацію?