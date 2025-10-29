Покровск под угрозой оккупации: где расположен город на карте

Уже некоторое время подряд Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Российские войска ежедневно пытаются наступать в направлении города, чтобы захватить его.

В Покровске ситуация напряженная: враг стягивает войска, а Силы Обороны Украины наносят захватчикам значительные потери. Главное о ситуации в городе и где он на карте – информирует 24 Канал.

Где Покровск расположен на карте?

Покровск – административный центр Покровской городской общины и Покровского района Донецкой области в Украине.

Город в западной части Донецкой области, поэтому его называют "западными воротами Донбасса". Там течет река Гришинка.

Где расположен Покровск: смотрите на карте

Какая ситуация в Покровске?

На днях Президент Зеленский отметил, что в Покровск проникли около 200 оккупантов, которых ВСУ фиксируют, уничтожают с помощью дронов и берут в плен.

На Покровском направлении за последние сутки, 28 октября, Силы обороны остановили 45 российских штурмов. Это наибольшее количество боев по всем направлениям фронта, по данным Генштаба ВСУ.

Какая ситуация в Покровске: смотрите на карте

Также DeepState сообщил, что 29 октября на потолке возле Покровска появился российский триколор. Через час его уже уничтожили. Город сейчас находится под контролем украинских защитников.

Однако аналитики ресурса добавляют, что город сейчас "большая серая зона".

Как эксперты оценивают ситуацию?