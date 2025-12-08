Щоб не допустити оточення ворогом: ЗСУ здійснили маневр на Покровському напрямку, – ЗМІ

Бійці Сил оборони здійснили маневр на Покровському напрямку, щоб не допустити потенційного оточення окупантами та вирівняти фронт.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. Виданню 8 грудня про це повідомило джерело в Силах оборони, яке залучене до оборонної операції в Покровській агломерації.

Що відомо про дії ЗСУ на Покровському напрямку?

ЗСУ здійснили маневр, щоб не допустити потенційного оточення та вирівняти фронт.

Вказується, що українські підрозділи здійснили маневр у районі Лисівки та Сухого Яру.

Підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції, щоб не допустити потенційного оточення та вирівняти фронт. Ця операція відбулася деякий час тому і готувалася заздалегідь,

– розказав співрозмовник видання.

