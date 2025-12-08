Чтобы не допустить окружения врагом: ВСУ совершили маневр на Покровском направлении, – СМИ
- В СМИ со ссылкой на источники пишут, что ВСУ совершили маневр на Покровском направлении, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт.
- Украинские подразделения совершили маневр в районе Лысовки и Сухого Яра.
Бойцы Сил обороны совершили маневр на Покровском направлении, чтобы не допустить потенциального окружения оккупантами и выровнять фронт.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное. Изданию 8 декабря об этом сообщил источник в Силах обороны, который привлечен к оборонительной операции в Покровской агломерации.
Что известно о действиях ВСУ на Покровском направлении?
Подразделения переместились на более выгодные позиции, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт. Эта операция состоялась некоторое время назад и готовилась заранее,
– рассказал собеседник издания.
Какова ситуация на фронте?
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения. Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ 8 декабря, на Покровском направлении самая сложная ситуация.
Там наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в направлениях Нового Шахматного, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Гришино, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Шаховое, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Филиал.
Проект Deep State поздно вечером 7 декабря выложил обновленную карту фронта. По их данным, враг продвинулся вблизи Катериновки и в Мирнограде.