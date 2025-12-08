Чтобы не допустить окружения врагом: ВСУ совершили маневр на Покровском направлении, – СМИ

Бойцы Сил обороны совершили маневр на Покровском направлении, чтобы не допустить потенциального окружения оккупантами и выровнять фронт.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное. Изданию 8 декабря об этом сообщил источник в Силах обороны, который привлечен к оборонительной операции в Покровской агломерации.

Что известно о действиях ВСУ на Покровском направлении?

ВСУ совершили маневр, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт.

Указывается, что украинские подразделения совершили маневр в районе Лисовки и Сухого Яра.

Подразделения переместились на более выгодные позиции, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт. Эта операция состоялась некоторое время назад и готовилась заранее,

– рассказал собеседник издания.

Какова ситуация на фронте?