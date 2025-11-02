Наслідок великих втрат: 155-ту бригаду морської піхоти Росії виводять з Покровського напрямку
- Росія вивела 155-ту бригаду морської піхоти з Покровського напрямку через великі втрати та замінила її менш підготовленими 108-м мотопіхотним і 68-м танковим полками.
- Новоприбулі російські підрозділи дезорієнтовані та зазнають значних втрат, намагаючись прорватися в напрямку Костянтинівка – Куп'янськ, але більшість їхньої техніки знищується ще до підходу до позицій ЗСУ.
Росія вивела з Покровського напрямку 155-ту бригаду морської піхоти, яка раніше брала участь у бойових діях у Сирії та на Київщині. Окупанти замінюють їх менш підготовленими підрозділами.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар штаб-сержанта 3-ї категорії відділення комунікації 117-ї окремої важкої механізованої бригади Олександра Вовка в етері Суспільного.
Кого відправляє Росія на Покровський напрямок?
Російські загарбники виводять 155-ту бригаду морської піхоти та замінює менш підготовленими підрозділами – 108-м мотопіхотним та 68-м танковим полками зі складу 150-ї дивізії.
Протягом останнього часу цей підрозділ був зусиллями наших військовослужбовців майже знищений і він зараз виводиться, те що залишилось виводиться, відбувається заміна на мотопіхотні підрозділи. Це свідчить про те, що ворог зазнав в зоні нашої відповідальності великих втрат і цілий підрозділ став небоєздатним,
– пояснив штаб-сержант.
Він додав, що новоприбулі російські піхотинці дезорієнтовані, не розуміють ситуації на фронті та зазнають значних втрат під час спроб штурмів. Водночас активні атаки ворога відбуваються в дощову погоду, коли ускладнена робота українських дронів.
Окупанти намагаються прорватися в напрямку Костянтинівка – Куп'янськ, але більшість техніки знищується ще до підходу до позицій ЗСУ. Ворог не полишає спроб перерізати логістичні шляхи, використовуючи FPV-дрони та дрони-"почекуни", що очікують на ціль.
Яка ситуація в Донецькій області?
За даними аналітиків DeepState, російські військові починають створювати позиції в Покровську, зокрема спостережні пункти, збільшуючи свою присутність на східних і північних околицях міста.
Вище військове керівництво прибуло в район для контролю ситуації та вирішило залучити спеціалізовані підрозділи для зачистки міста від окупантів.
За словами начальника управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, на північних околицях Покровська залишається близько сотні російських військових, але не всі вони здатні брати участь у боях.