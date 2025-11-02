Следствие больших потерь: 155-ю бригаду морской пехоты России выводят с Покровского направления

Россия вывела с Покровского направления 155-ю бригаду морской пехоты, которая ранее участвовала в боевых действиях в Сирии и на Киевщине. Оккупанты заменяют их менее подготовленными подразделениями.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий штаб-сержанта 3-й категории отделения коммуникации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Александра Вовка в эфире Суспильного.

Смотрите также Давление врага на фронте, продвижение россиян и успехи ВСУ: отчет и карты ISW

Кого отправляет Россия на Покровское направление?

Российские захватчики выводят 155-ю бригаду морской пехоты и заменяет менее подготовленными подразделениями – 108-м мотопехотным и 68-м танковым полками из состава 150-й дивизии.

В последнее время это подразделение было усилиями наших военнослужащих почти уничтожено и оно сейчас выводится, то что осталось выводится, происходит замена на мотопехотные подразделения. Это свидетельствует о том, что враг понес в зоне нашей ответственности большие потери и целое подразделение стало небоеспособным,

– объяснил штаб-сержант.

Он добавил, что новоприбывшие российские пехотинцы дезориентированы, не понимают ситуации на фронте и несут значительные потери при попытках штурмов. В то же время активные атаки врага происходят в дождливую погоду, когда затруднена работа украинских дронов.

Оккупанты пытаются прорваться в направлении Константиновка – Купянск, но большинство техники уничтожается еще до подхода к позициям ВСУ. Враг не оставляет попыток перерезать логистические пути, используя FPV-дроны и дроны-"выжидатели", ожидающих цель.

Какова ситуация в Донецкой области?