Туман грає злий жарт, – у 93 ОМБр розповіли, як зміна погоди впливає на бої

Туманна погода дозволяє просуватися полем з меншим ризиком. Однак на ділянках активної оборони туман більше на руку ворогу.

Сержант взводу забезпечення 93 ОМБр "Холодний Яр" Тарас "Варяг" пояснив 24 Каналу, що це працює в обидві сторони – там, де Україна веде наступальні дії, погодні умови теж можуть грати на користь наших сил.

Як погодні умови вплинули на наступ у Покровську?

Завдяки туману російська мініколона змогла зайти в Покровськ, хоч згодом її знищили.

"Значну кількість уражень російських військ ми завдаємо саме дронами, а туман грає з нами злий жарт, ускладнюючи роботу", – підкреслив військовий.

Важливо! Зараз триває бригадний збір на рушниці для підрозділів, які займається прикриттям. За зібрані кошти планують закупити 20 рушниць. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку.

"Рушниці потрібні, щоб хлопці могли ефективніше збивати всі ворожі FPV-дрони. Також збираємо на обладнання, яке допоможе стабілізувати ситуацію на нашому напрямку", – пояснив Тарас "Варяг".

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?