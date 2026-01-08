Затяжний полярний холод суне в Україну: синоптик назвав дати і сказав, чи буде до -35

️Південний циклон ULLI несе в Україну продовження зимової негоди. Станом на ранок 8 січня він фіксувався над Молдовою і рухався зі швидкістю 35 кілометрів за годину напрямком Балта – Умань – Канів – Чернігів.

Як це вплине на погоду в Україні, розповів синоптик Віталій Постригань, передає 24 Канал.

Коли та які морози накриють Україну?

ULLI став причиною небезпечної та доволі різної погоди в Україні. Так, на заході був сильний сніг, хуртовини, перемети на дорогах, на півдні – грози, а у центрі – значні дощі.

Вражали й контрасти температури: поки у Дніпрі було +6, Одесі – +10, Сімферополі – +13, у Львові – -5.

Але уже у ніч на 9 січня температура різко впаде, дощ перейде в сніг, а вітер посилиться до небезпечних 15 – 20 метрів за секунду.

Із 10 січня починається затяжний морозний період: вночі 15 – 20°, вдень 8 – 13° морозу. За попередніми розрахунками полярний холод збережеться щонайменше на тиждень,

– зазначив синоптик.

Він також закликав не перейматися неперевіреною інформацією про екстремальні морози -35 і нижче по всій Україні наприкінці січня.

"Без паніки. Така інформація не підтверджена. Ми слідкуємо за процесами в атмосфері і оперативно інформуватимемо", – зазначив Постригань.

Зимова негода в Україні: останні новини