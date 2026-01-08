Затяжной полярный холод идет в Украину: синоптик назвал даты и сказал, будет ли до -35
- С 10 января в Украине начнется затяжной морозный период с температурами ночью 15 – 20°, днем 8 – 13° мороза.
- Синоптик Виталий Постригань прокомментировал и слухи о морозах до -35° в конце января.
Южный циклон ULLI несет в Украину продолжение зимней непогоды. По состоянию на утро 8 января он фиксировался над Молдовой и двигался со скоростью 35 километров в час направлением Балта – Умань – Канев – Чернигов.
Как это повлияет на погоду в Украине, рассказал синоптик Виталий Постригань, передает 24 Канал.
Когда и какие морозы накроют Украину?
ULLI стал причиной опасной и довольно разной погоды в Украине. Так, на западе был сильный снег, метели, метели на дорогах, на юге – грозы, а в центре – значительные дожди.
Поражали и контрасты температуры: пока в Днепре было +6, Одессе – +10, Симферополе – +13, во Львове – -5.
Но уже в ночь на 9 января температура резко упадет, дождь перейдет в снег, а ветер усилится до опасных 15 – 20 метров в секунду.
С 10 января начинается затяжной морозный период: ночью 15 – 20°, днем 8 – 13° мороза. По предварительным расчетам полярный холод сохранится минимум на неделю,
– отметил синоптик.
Он также призвал не переживать непроверенной информацией об экстремальных морозах -35 и ниже по всей Украине в конце января.
"Без паники. Такая информация не подтверждена. Мы следим за процессами в атмосфере и оперативно будем информировать", – отметил Постригань.
Зимняя непогода в Украине: последние новости
Сильные снегопады и гололедица накрыла Украину 8 января. Особенно пострадали западные области. Только по состоянию на обед 8 января было зафиксировано более 100 ДТП, а на дорогах образовались значительные пробки.
Непростым день выдался и в Киеве и области. Там падали деревья, образовались катки на дорогах, а провода обледенели, что привело к проблемам с электротранспортом. В области без света осталось 75 тысяч семей.
Из-за сложных погодных условий правительство разрешило образовательным учреждениям перейти на дистанционное обучение, а предприятиям – на удаленный режим работы.