Помер скандальний екснардеп Геннадій Балашов
- Геннадій Балашов, колишній народний депутат і лідер партії "5.10", помер у віці 64 років, причина смерті невідома.
- Балашов відомий своєю ідеєю податкової реформи "5.10" і був обвинувачений у ухиленні від сплати податків на суму майже 10 мільйонів гривень.
Помер одіозний колишній народний депутат і лідер політичної партії "5.10" Геннадій Балашов. Про це стало відомо 11 листопада.
Що відомо про смерть Балашова?
Як повідомив колега екснардепа 11 листопада, Геннадій Балашов помер у 64-річному віці. Причина смерті наразі невідома.
Балашов був колишнім народним депутатом і лідером лібертаріанської партії "5.10". Політик просував ідею майже повної ліквідації податків і виступав проти української мови.
Що відомо про діяльність Балашова?
Геннадій Балашов просував реформу під гаслом "5.10". Концепція передбачала два податки: 5% із продажів і 10% із зарплат. Сам Балашов запевняв, що така система зробила б Україну "податковим раєм".
У 1998 році став народним депутатом України III скликання та був у парламенті до 2002 року.
Після 2014 року політик активно вів відеоблог і робив гучні заяви щодо влади та бізнесу.
Що відомо про справу Балашова?
Нагадаємо, у 2021 році Державна фіскальна служба оголосила Балашову підозру в ухиленні від сплати майже 10 мільйонів гривень податків. Також тоді арештували 18 об'єктів нерухомості у Києві, що належали йому.
За версією слідства, у 2018 – 2019 роках Балашов продав дві будівлі та земельну ділянку у Києві, занизивши їхню вартість. Правоохоронці стверджували, що через це бюджет недоотримав 9,6 мільйона гривень.
Балашов виїхав з України до США у 2022 році.