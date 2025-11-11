Помер скандальний екснардеп Геннадій Балашов

Помер одіозний колишній народний депутат і лідер політичної партії "5.10" Геннадій Балашов. Про це стало відомо 11 листопада.

Про це пише 24 Канал з посиланням на депутата-втікача Артема Дмитрука.

Дивіться також Милованов йде з Наглядової ради "Енергоатому" після корупційного скандалу

Що відомо про смерть Балашова?

Як повідомив колега екснардепа 11 листопада, Геннадій Балашов помер у 64-річному віці. Причина смерті наразі невідома.

Балашов був колишнім народним депутатом і лідером лібертаріанської партії "5.10". Політик просував ідею майже повної ліквідації податків і виступав проти української мови.

Що відомо про діяльність Балашова?

Геннадій Балашов просував реформу під гаслом "5.10". Концепція передбачала два податки: 5% із продажів і 10% із зарплат. Сам Балашов запевняв, що така система зробила б Україну "податковим раєм".

У 1998 році став народним депутатом України III скликання та був у парламенті до 2002 року.

Після 2014 року політик активно вів відеоблог і робив гучні заяви щодо влади та бізнесу.

Що відомо про справу Балашова?