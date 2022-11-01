Попри демарш Росії: продовольство з України будуть вивозити суховантажі під прапором Туреччини
Джерело:"Європейська правда"
Росія вирішила вийти із зернової угоди, щоб заблокувати вивезення продовольства з України. Однак зернову угоду продовжить виконувати Туреччина.
Глава Міноборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара продовжить виконувати зернову угоду, як і робила це до оголошення Росією призупинення участі в ній.
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Туреччина веде переговори з Україною і РФ щодо відновлення зернової угоди
"Одразу після підписання домовленості ціни на зерно значно впали. Ми прагнемо, щоб так було й надалі. Ми, як Туреччина, виконували й будемо виконувати свої зобов’язання в цьому відношенні", – зазначив він.
Хулусі Акар повідомив, що Туреччина веде переговори з Україною та Росією щодо повноцінного відновлення дії зернової угоди.
Станом на вчора (понеділок – 24 канал) кораблі, які вийшли з українських портів і рухаються в морі, продовжують шлях. Проблем із виходом турецьких суден немає. Вони продовжать виходити,
– уточнив він.
Росія вийшла із зернової угоди: що відомо
- Росія оголосила про вихід із зернової угоди після вибухів в окупованому Севастополі. У Кремлі цинічно звинуватили у вибухах Україну та Велику Британію.
- Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив про неможливість експорту зерна через перекриття Росією зернового коридору. Глава МЗС України Дмитро Кулеба інформував, що Росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах.
- В ООН заявили, що попри демарш Росії домовленість залишається чинною й інспектори організації продовжать перевірку суден.
- У вівторок, 1 листопада, з українських портів з аграрною продукцією вийшли три судна. Рух суден було погоджено делегаціями України, Туреччини та ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ) у Стамбулі.
- Водночас дію Чорноморської зернової ініціативи призупинили на 2 листопада. Повідомляється, що це тимчасове рішення.
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