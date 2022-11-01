Несмотря на демарш России: продовольствие из Украины будут вывозить сухогрузы под флагом Турции

Россия решила выйти из зерновой сделки, чтобы заблокировать вывоз продовольствия из Украины. Однако зерновое соглашение продолжит выполнять Турция.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара продолжит выполнять зерновое соглашение, как и делала это до объявления Россией приостановки участия в нем.

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Турция ведет переговоры с Украиной и РФ по возобновлению зернового соглашения

"Сразу после подписания договоренности цены на зерно значительно упали. Мы стремимся, чтобы так было и дальше. Мы, как Турция, выполняли и будем выполнять свои обязательства в этом отношении", – отметил он.

Хулуси Акар сообщил, что Турция ведет переговоры с Украиной и Россией о полноценном возобновлении действия зернового соглашения.

По состоянию на вчера (понедельник – 24 канал) корабли, вышедшие из украинских портов и двигающиеся в море, продолжают путь. Проблем с выходом турецких судов нет. Они продолжат выходить,

– уточнил он.