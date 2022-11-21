Навіть Україну: прем'єр Португалії заявив, що ЄС не готовий приймати нових членів

Україна тривалий час прагне стати членом Євросоюзу, й навіть у Конституції закріпила шлях до євроінтеграції. Однак прем'єр-міністр Португалії наразі вважає, що ЄС наразі не може розширюватися за рахунок нових членів.

У чому причина такої неспроможності

На думку прем'єр-міністра Португалії Антоніу Кошта, ЄС зараз перебуває у таких умовах, коли не може розширюватися. Навіть попри обіцянки, надані таким країнам, як Україна. Про це він розповів на відкритті португальського ювілейного саміту CNN.

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Антоніу Кошта вважає, що Євросоюз сьогодні не може виправдати очікування, які він створює для нових потенційних членів. Зокрема через:

теперішню інституційну структуру,

бюджетні умови.

Не всім буде достатньо виходу на внутрішній ринок

Антоніу Кошта визнає, що існують країни, для яких євроінтеграція означатиме вихід на внутрішній ринок. Він зазначив, що "багато з них не захочуть більше, ніж це". Однак також він підкреслив, що будуть й ті країни, які захочуть глибшої інтеграції.

У ЄС є дуже чіткі критерії для вступу нових держав-членів, але, на жаль, він не має критеріїв власної спроможності вітати ці нові держави-члени,

– сказав прем'єр-міністр Португалії.

Нагадаємо, що напередодні, коли Україна отримала статус кандидати на членство в Євросоюзі, Антоніу Кошта заявив, що євроінтеграція України може призвести до розвалу ЄС, а не його зміцнення. Ба більше, він припустив, що шлях до Євросоюзу може "стати пасткою" безпосередньо для України, якщо будуть ухвалені "непослідовні рішення".

Шлях євроінтеграції України

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