Даже Украину: премьер Португалии заявил, что ЕС не готов принимать новых членов

Украина долгое время стремится стать членом Евросоюза и даже в Конституции закрепила путь к евроинтеграции. Однако премьер-министр Португалии считает, что ЕС пока не может расширяться за счет новых членов.

В чем причина такой несостоятельности

По мнению премьер-министра Португалии Антониу Кошта, ЕС сейчас находится в таких условиях, когда не может расширяться. Даже, несмотря на обещания, предоставленные таким странам как Украина. Об этом он рассказал на открытии португальского юбилейного саммита CNN.

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Антониу Кошта считает, что Евросоюз сегодня не может оправдать ожидания, создаваемые им для новых потенциальных членов. В частности из-за:

нынешней институционной структуры,

бюджетных условий.

Не всем будет достаточно выхода на внутренний рынок

Антониу Кошта признает, что есть страны, для которых евроинтеграция будет означать выход на внутренний рынок. Он отметил, что "многие из них не захотят больше, чем это". Однако также он подчеркнул, что будут и те страны, которые захотят более глубокой интеграции.

В ЕС есть очень четкие критерии для вступления новых государств-членов, но, к сожалению, он не имеет критериев собственной способности приветствовать эти новые государства-члены,

– сказал премьер-министр Португалии.

Напомним, что накануне, когда Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе, Антониу Кошта, заявил, что евроинтеграция Украины может привести к развалу ЕС, а не его укреплению. Более того, он предположил, что путь в Евросоюз может "стать ловушкой" непосредственно для Украины, если будут приняты "непоследовательные решения".

Путь евроинтеграции Украины

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