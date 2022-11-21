Даже Украину: премьер Португалии заявил, что ЕС не готов принимать новых членов
Источник:CNN
Украина долгое время стремится стать членом Евросоюза и даже в Конституции закрепила путь к евроинтеграции. Однако премьер-министр Португалии считает, что ЕС пока не может расширяться за счет новых членов.
В чем причина такой несостоятельности
По мнению премьер-министра Португалии Антониу Кошта, ЕС сейчас находится в таких условиях, когда не может расширяться. Даже, несмотря на обещания, предоставленные таким странам как Украина. Об этом он рассказал на открытии португальского юбилейного саммита CNN.
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Антониу Кошта считает, что Евросоюз сегодня не может оправдать ожидания, создаваемые им для новых потенциальных членов. В частности из-за:
- нынешней институционной структуры,
- бюджетных условий.
Не всем будет достаточно выхода на внутренний рынок
Антониу Кошта признает, что есть страны, для которых евроинтеграция будет означать выход на внутренний рынок. Он отметил, что "многие из них не захотят больше, чем это". Однако также он подчеркнул, что будут и те страны, которые захотят более глубокой интеграции.
В ЕС есть очень четкие критерии для вступления новых государств-членов, но, к сожалению, он не имеет критериев собственной способности приветствовать эти новые государства-члены,
– сказал премьер-министр Португалии.
Напомним, что накануне, когда Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе, Антониу Кошта, заявил, что евроинтеграция Украины может привести к развалу ЕС, а не его укреплению. Более того, он предположил, что путь в Евросоюз может "стать ловушкой" непосредственно для Украины, если будут приняты "непоследовательные решения".
Путь евроинтеграции Украины
- Украина не первый год держит курс на Евроинтеграцию, и полномасштабная война лишь ускорила наш путь. Так, 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС.
- 23 июня Украина официально получила статус кандидата на членство в Евросоюзе. Тогда глава государства назвал получение статуса кандидата победой Украины, которой наше государство ждало 120 дней и 30 лет.
- Тогда Еврокомиссия выдвинула Украине требования, после выполнения которых мы сможем стать членами Евросоюза. Также тогда отметили, что переговоры о членстве в ЕС начнутся только после войны.
- Украина последовательно выполняет все, что необходимо. Это отметили и 26 июля, и 5 сентября, а также дали ряд советов по реформам. В целом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС видят "огромный прогресс" на пути к обретению Украиной членства.
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