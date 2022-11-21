У чому причина такої неспроможності
На думку прем'єр-міністра Португалії Антоніу Кошта, ЄС зараз перебуває у таких умовах, коли не може розширюватися. Навіть попри обіцянки, надані таким країнам, як Україна. Про це він розповів на відкритті португальського ювілейного саміту CNN.
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Антоніу Кошта вважає, що Євросоюз сьогодні не може виправдати очікування, які він створює для нових потенційних членів. Зокрема через:
- теперішню інституційну структуру,
- бюджетні умови.
Не всім буде достатньо виходу на внутрішній ринок
Антоніу Кошта визнає, що існують країни, для яких євроінтеграція означатиме вихід на внутрішній ринок. Він зазначив, що "багато з них не захочуть більше, ніж це". Однак також він підкреслив, що будуть й ті країни, які захочуть глибшої інтеграції.
У ЄС є дуже чіткі критерії для вступу нових держав-членів, але, на жаль, він не має критеріїв власної спроможності вітати ці нові держави-члени,
– сказав прем'єр-міністр Португалії.
Нагадаємо, що напередодні, коли Україна отримала статус кандидати на членство в Євросоюзі, Антоніу Кошта заявив, що євроінтеграція України може призвести до розвалу ЄС, а не його зміцнення. Ба більше, він припустив, що шлях до Євросоюзу може "стати пасткою" безпосередньо для України, якщо будуть ухвалені "непослідовні рішення".
Шлях євроінтеграції України
- Україна не перший рік тримає курс на Євроінтеграцію, і повномасштабна війна лише прискорила наш шлях. Так, 28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.
- 23 червня Україна офіційно отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі. Тоді глава держави назвав отримання статусу кандидата перемогою України, на яку наша держава чекала 120 днів і 30 років.
- Тоді Єврокомісія висунула до України вимоги, після виконання яких ми зможемо стати членами Євросоюзу. Також тоді зазначили, що переговори про членство в ЄС почнуться лише після завершення війни.
- Зазначимо, що Україна послідовно виконує усе, що необхідно. Це відзначили і 26 липня, і 5 вересня, а також дали низку порад щодо реформ. Загалом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у ЄС бачать "величезний прогрес" на шляху до набуття Україною членства.
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