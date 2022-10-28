Шанси України вступити до НАТО та ЄС в інтерв'ю 24 каналу оцінив Роланд Фройденштайн – віцепрезидент та очільник GLOBSEC Brussels. Він заявив, що Україну вже сприймають як частину західного світу, за винятком жертв російської пропаганди та попихачів Владіміра Путіна.

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НАТО вже гарантує безпеку Україні

На думку експерта, Україна вже де-факто стала членом НАТО. Свою думку Роланд Фройденштайн аргументував тим, що українські військові переходять на зброю, яку використовує НАТО.

Якщо говорити про членство в НАТО, то де-факто Україна вже є членом Альянсу, якщо ми поглянемо на тренування українських військових чи постачання зброї,

– сказав він.

Очільник GLOBSEC Brussels заявив, що "з політичного боку відданість Заходу українській незалежності вже є гарантом безпеки".

Інтерв'ю з Роландом Фройденштайном: дивіться відео



Експерт погоджується, що на Україну не розповсюджується 5 стаття Альянсу, але з неформальної точки зору "НАТО вже гарантує безпеку Україні".

Що потрібно для вступу України в ЄС

Щодо членства України в ЄС, то Роланд Фройденштайн наголосив на важливості реформ. На жаль, через війну деякі реформи наразі неможливо провести.

Членство в ЄС передбачає проведення багатьох ефективних реформ в Україні, які, на цей момент часу, просто неможливо провести – з об'єктивних причин,

– сказав він.

На думку експерта, навіть після війни Україні знадобиться час, проте наша країна неодмінно стане частиною Євросоюзу.

"Отож я бачу, що Україна стане членом ЄС в якийсь період часу, але це займе більше часу, ніж те, що Україна стала частиною західного світу", – резюмував очільник GLOBSEC Brussels.

До теми Коли Україна може стати членом ЄС: віцепрем'єрка озвучила амбітні прогнози

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15 вересня Володимир Зеленський у Києві зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона заявила, що Євросоюз бачить "величезний прогрес" з боку України.

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