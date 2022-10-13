Те, що Україна стане членом Альянсу, вже навіть не обговорюється. Таку думку 24 каналу висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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За його словами, важко уявити, хто може у цьому сумніватися.

Адже ми швидко перейшли на стандарт натівської зброї, використовуємо її, наші хлопці тренуються, щоб ефективно керувати практично всіма видами стандарту НАТО,

– наголосив Подоляк.

"Ми готові бути обов'язковим членом Альянсу"

Радник глави ОП зазначив, що Україна також переходить на правила і типи ведення війни, які практикуються країнами НАТО.

Тобто ми готові до того, щоб бути обов'язковим членом Альянсу. Підкреслю – обов'язковим, бо такого досвіду сучасної та інтенсивної війни, який має наша армія, немає більше ні в кого,

– сказав Подоляк.

Він додав, що українська армія довела, що вона абсолютно сучасна та ефективно проводить маневренно-оборонну тактику, ефективно контрнаступає та використовує всі високотехнологічні озброєння, включаючи супутникові системи наведення.

"Тому мені здається, що для Європи вкрай позитивно мати Україну членом НАТО, це підвищить рівень безпеки в Європі та боєздатність Альянсу. І наші партнери це розуміють", – зазначив радник глави ОП.

Чому у НАТО прямо не говорять про членство України

Подоляк вважає, що той факт, що Україну приймуть до НАТО, навіть не обговорюється. За його словами, мине короткий термін і ми вступимо в Альянс, лишилося лише узгодити певні бюрократичні моменти.

Просто партнери звикли до певних правил. Це Росія може все порушити і сказати, що вона хоче так робити. А партнери хочуть зберігати ці правила. Тому ми розуміємо, чому вони не говорять прямо, що Україна буде членом НАТО,

– зазначив радник глави ОП.

Чи зміняться правила для України

За словами Подоляка, днями вийшла стаття глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, у якій той взяв на себе певну відповідальність за те, чого європейські лідери не робили до того, як почалася війна.

Боррель говорить про те, що правила треба змінювати. Тому я вважаю, що правило про вступ в НАТО для України теж зміниться. Адже Україна доводить, що ми маємо право пройти трохи швидше цей процес, заплативши за це фантастичну ціну,

– наголосив радник глави ОП.

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Він додав, що Україна йде до перемоги завдяки допомозі партнерів. Однак українці готові платити за все і робити все самі, аби відстояти свою незалежність.

"І навіть якщо в нас нічого не буде, ми будемо вмирати, але дійдемо до кінця", – сказав Подоляк.

Інтерв'ю Катерини Соляр та Михайла Подоляка: дивіться повне відео

Україна на шляху до членства в НАТО: головне

Генеральний секретар НАТО 4 жовтня отримав заявку України на вступ до Альянсу. Наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної Ради.

Заявку України на вступ до Північноатлантичного альянсу готові підтримати 12 держав-членів. Як зазначив раніше Михайло Подоляк, нам доведеться здолати ще 18 кроків на шляху до НАТО під час переговорного процесу.

Україна спільно з міжнародними партнерами працює над двостороннім договором, який би надавав гарантії безпеки під час перехідного періоду вступу в НАТО. Поки про результати говорити рано, але процес триває.

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