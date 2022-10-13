То, что Украина станет членом Альянса, уже даже не обсуждается. Такое мнение 24 каналу высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По его словам, сложно представить, кто может в этом сомневаться.

Мы быстро перешли на стандарт натовского оружия, используем его, наши ребята тренируются, чтобы эффективно управлять практически всеми видами стандарта НАТО,

– подчеркнул Подоляк.

"Мы готовы быть обязательным членом Альянса"

Советник главы ОП отметил, что Украина также переходит на правила и типы ведения войны, практикуемые странами НАТО.

То есть, мы готовы к тому, чтобы быть обязательным членом Альянса. Подчеркну – обязательным, потому что такого опыта современной и интенсивной войны, который имеет наша армия, нет больше ни у кого,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что украинская армия доказала, что она абсолютно современная и эффективно проводит маневренно-оборонную тактику, эффективно контрнаступает и использует все высокотехнологичное вооружение, включая спутниковые системы наведения.

"Поэтому мне кажется, что для Европы крайне позитивно иметь Украину членом НАТО, это повысит уровень безопасности в Европе и боеспособность Альянса. И наши партнеры это понимают", – отметил советник главы ОП.

Почему в НАТО прямо не говорят о членстве Украины

Подоляк считает, что тот факт, что Украину примут в НАТО даже не обсуждается. По его словам, пройдет короткий срок и мы вступим в Альянс, осталось лишь согласовать определенные бюрократические моменты.

Просто партнеры привыкли к определенным правилам. Это Россия может все нарушить и сказать, что она хочет так поступать. А партнеры хотят соблюдать эти правила. Поэтому мы понимаем, почему они не говорят прямо, что Украина будет членом НАТО,

– отметил советник главы ОП.

Изменятся ли правила для Украины

По словам Подоляка, на днях вышла статья главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в которой тот взял на себя определенную ответственность за то, чего европейские лидеры не делали до начала войны.

Боррель говорит о том, что правила нужно менять. Поэтому я считаю, что правило о вступлении в НАТО для Украины тоже изменится. Ведь Украина доказывает, что мы имеем право пройти чуть быстрее этот процесс, заплатив за это фантастическую цену,

– подчеркнул советник главы ОП.

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Он добавил, что Украина идет к победе благодаря помощи партнеров. Однако украинцы готовы платить за все и делать все сами, чтобы отстоять свою независимость.

"И даже если у нас ничего не будет, мы будем умирать, но дойдем до конца", – сказал Подоляк.

Интервью Екатерины Соляр и Михаила Подоляка: смотрите полное видео

Украина на пути к членству в НАТО: главное

Генеральный секретарь НАТО 4 октября получил заявку Украины на вступление в Альянс. Следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета.

Заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс готовы поддержать 12 государств-членов. Как отметил ранее Михаил Подоляк, нам придется пройти еще 18 шагов на пути в НАТО во время переговорного процесса.

Украина совместно с международными партнерами работает над двусторонним договором, который предоставлял бы гарантии безопасности во время переходного периода вступления в НАТО. Пока о результатах говорить рано, но процесс продолжается.

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