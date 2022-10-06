Про це 24 каналу сказала глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко. Вона наголосила, що гарним аргументом для всіх країн-членів Альянсу буде перемога України у війні.

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Членство в НАТО – політичне рішення

Галібаренко зазначила, що обов'язковою умовою прийняття до НАТО є те, що країна має відповідати його критеріям. Як таких етапів проходження заявки на вступ до Альянсу немає.

Членство в НАТО це по факту і в кінцевому підсумку завжди політичне рішення,

– сказала глава місії України при Альянсі.

Вона нагадала, що публічно вступ України до НАТО вже підтримали 10 держав. Є також держави, які наразі не висловилися публічно щодо нашої заявки, але членство України в Альянсі вони підтримують.

Різниця між позиція держав у тому, що висуваються різні часові рамки,

– заявила Галібаренко.

Тобто, додала вона, держава може підтримувати членство України в цілому, але наразі партнери нашої країни відверто кажуть, що, ймовірно, впродовж війни цього не може статися з об'єктивних причин.

Який аргумент буде найкращим

Галібаренко наголосила, що гарним аргументом для всіх країн-членів НАТО буде перемога України у війні. Так вона покаже, що має найкращі Збройні Сили, які здатні зробити свій внесок у безпеку всього Північноатлантичного альянсу.

Це, до речі, є одним із так званих критеріїв на набуття членства. Другий момент, за яких нас вітають партнери, – це те, що навіть під час війни ми продовжуємо реформи, яких від нас чекають,

– заявила вона.

Глава місії України при НАТО додала, що Україна повинна продовжувати роботу в цьому напрямі. Адже це є запорукою нашого успіху.

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Яким критеріям має відповідати країна

Галібаренко зауважила, що критерії щодо прийняття країни в Північноатлантичний альянс є військовими та політичними.

Якщо говорити загалом про політичні. Це те, що країна-кандидат повинна мати функціонуючу демократичну систему з верховенством права,

– зазначила глава місії України при НАТО.

За словами Галібаренко, ці критерії приблизно схожі з тими, які до України висуває Європейський Союз.

Військовим критерієм, додала вона, є забезпечення взаємосумісності та взаємооперативності Збройних Сил України, готовність і можливість зробити свій внесок у спільну безпеку.

Що означає вступ за пришвидшеною процедурою

Галібаренко пояснила, що подання Україною заявки на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою має на увазі, що ми тепер не претендуємо на План дій щодо членства (ПДЧ). Раніше в Альянсі заявляли, що без його виконання подання заявки неможливо.

Але, як ми подивилися у випадку з Фінляндією і Швецією, це не є проблемою. Тобто вони оминули етап ПДЧ,

– сказала глава місії України при НАТО.

Вона додала, що зараз Україна вважає, що протистояння з Росією й те, що ЗСУ захищають, по суті, східний фланг НАТО, дає нам право виходити на інший етап та прямувати одразу через подання заявки на членство.

Галібаренко додала, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи членство України, говорить загальними фразами через те, що не може озвучувати політичну волю країн-членів, поки не буде згоди всіх 30 держав.

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